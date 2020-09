Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een bijzonder uitstapje naar een club.

‘We stonden al een half uur in de rij voor een hip tentje. Eigenlijk had ik een beetje mijn twijfels over deze plek. Iedereen zag er veel te trendy uit hier en het was ook nog eens vreselijk koud buiten voor deze tijd van het jaar. Toch waren mijn date en ik vastberaden om een drankje te doen, dus daar stonden we… Ongeduldig te wachten.

Nadat we beiden ons geduld verloren, vertelde mijn date dat hij de eigenaar van de club ernaast kent. De club is door corona tijdelijk gesloten, maar nadat hij wat berichtjes uitwisselde, mochten we naar binnen om een kijkje te nemen. Ik verwachtte een of ander privé feestje. Gezellig dansen, met een paar gezellige mensen – daar had ik stiekem wel zin in na zolang thuis op de bank te hebben gezeten.

De deur ging open en een ontzettend knappe jongeman wuifde ons naar binnen. Met zijn blonde lokken en een perfect baardje, lachte hij vriendelijk naar me. Ik was hier met mijn date maar zijn lach bezorgde me kriebels in mijn buik.

We liepen via een donkere trap omhoog. Een smalle deur bracht ons op de bovenste verdieping van de club. Verheugd keek ik naar beneden, maar op de dansvloer was niemand te verkennen. Geen privé feestje en geen gezellige mensen – alleen mijn date, de knappe eigenaar en ik. Dit voelde enerzijds een beetje vreemd, maar eerlijk gezegd was ik nogal nieuwsgierig wat deze avond zou brengen.

We dronken een lekkere cocktail, wat zeg ik. Één? Dat werden er al snel twee, drie. Net zo lekker als de alcohol vloeide, vloeide ook de chille vibe tussen ons drieën. Van beide kanten werd er met me geflirt. Met mijn date zat het wel goed, maar ook de barman had zo te merken een plannetje met mij.

Ik voelde twee mannenhanden op mijn heupen. Ondeugend en vragend keek ik mijn date aan. Het waren immers niet zijn handen, maar die van zijn vriend – de clubeigenaar. Ik merkte dat hij het wel oké vond. De handen gleden langs mijn middel, en ik voelde zijn lichaam vanachter tegen het mijne aan drukken. Ik was al behoorlijk aangeschoten en genoot van deze aandacht.

Totdat ik de mannenlippen in mijn nek voelde en zijn blonde baardje voelde kriebelen in mijn hals.

Wilde ik dit wel, vroeg ik me af?

Wilde ik wel hier verleid worden door deze jongeman?

Op de een of andere manier was ik niet zeker van mijn zaak en ik zag ook de twijfel in de ogen van mijn date. Ik stond op van de barkkruk en mijn date pakte me bij de hand. Vastberaden bedankten we de clubeigenaar voor de lekkere cocktails en terwijl we de trap naar beneden afliepen, riepen we dat we écht moesten gaan.

Van binnen trilde ik van de zenuwen. Deze man had zich iets heel anders voorgesteld, maar dat ging mooi niet gebeuren. Mijn date en ik wilde dit blijkbaar toch niet en we hadden veel meer zin om het bed met enkel ons twee te delen. Op de weg naar huis slaakte ik een diepe zucht. Ik sloot mij in de armen van mijn date en voelde me enorm opgelucht dat ik voor mezelf was opgekomen en had geluisterd naar mijn gevoel. We deelden een warme tongzoen in een duister steegje. Dit voelde enorm geil en we konden bijna niet wachten tot thuis.

Het bed voelde warm en zacht en zijn lichaam voelde net zo. Ik sloot mijn ogen toen hij me overal kuste en likte. Een diepe kreun beschreef mijn verlangen. Oh oh – wat was ik blij dat we met z’n twee naar huis waren gegaan. Geen nieuw, spannend avontuur. Nee. Gewone seks met gewoon z’n twee in een gewoon bed. I don’t need more.’

Lees ook:

Erotisch verhaal: ‘Hij kreeg mij die avond. En wel drie keer’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief