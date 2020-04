Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: het lenteklaar maken van het dakterras loopt wat uit de hand.

‘Sinds we aan huis gekluisterd zitten, zijn mijn vriend en ik intensief aan het klussen geslagen. We blijken hartstikke handig te zijn en ons dakterras op vierhoog heeft er nog nooit zo leuk uit gezien. Ha, wie had dat ooit gedacht.

Afgelopen zondag maakten we ons opnieuw klaar voor een klusdag. De zon scheen, het was prachtig weer – tijd om verder te klussen aan onze lounge set. Mijn vriend vond het maar al te leuk dat ik na al mijn winterse outfits eindelijk een kort broekje met een ‘bloot truitje’ droeg. Zijn handen grepen telkens naar mijn billen en gleden in mijn decolleté wanneer ik me bukte om iets van de grond te rapen. Ik snoerde hem de mond met kusjes en beval dat we écht even moesten doorwerken als we vandaag nog ons dakterras af wilde hebben.

Maar hoe goed ik me probeerde in te houden – ook ik werd overrompeld door de lentekriebels. Seks hing in de lucht en de felle zon schijnend op het gespierde torso van mijn vriend was onweerstaanbaar. Toen hij begon met het zagen van de houten planken en ik toekeek hoe hij zijn gespierde bovenarm aanspande, hield ik het niet meer. Ik greep naar de zaag, gooide deze uit zijn handen en duwde mijn vriend naar achter tegen de schutting.

Ik trok mijn topje en bh uit en duwde mijn blote borsten tegen zijn bezwete lichaam. Ik voelde druppels over mijn rug glijden. Mijn vriend tilde me op en we verplaatsten ons naar het buitenbankje. Hij ging zitten en zette mij voor hem neer op de grond. Zijn handen gingen naar mijn middel en in een ruk trok hij mijn broekje naar beneden. Ik voelde een lichte blos op mijn wangen. Daar stond ik: naakt, op het dakterras, midden op de dag.

‘Zachte kreungeluidjes klonken uit mijn mond’

Mijn vriend genoot van zijn uitzicht, trok me dichter naar hem toe en kuste mijn buik. Ik zette één been naast hem op het bankje naast hem, zodat hij goed bij het plekje tussen mijn gespreide benen kon komen. Hij likte en zoende en zoog en ik trok aan zijn haren. Zachte kreungeluidjes klonken uit mijn mond maar kwamen gelukkig niet boven de muziek van de buren uit.

‘Ik wil je in me voelen’, zei ik tegen mijn vriend terwijl ik nog buiten adem was van mijn orgasme. Met een brede glimlach op zijn gezicht trok hij zijn korte sportbroek naar beneden. Gehurkt ging ik op hem zitten en ik voelde zijn prachtige stijve bij me naar binnen glijden.

Alle aanrakingen de hele dag door en het opwindende voorspel had ervoor gezorgd dat mijn vriend niet lang nodig had om ook zijn hoogtepunt te bereiken. En maar goed ook, deze positie was niet lang uit te houden. Kramp in mijn benen toen hij in met een lage stem in mijn oor stotterde ‘Jezus schat, ik ik ik, ik kom’. En ja die loungeset…. Dat komt volgend weekend wel.’

