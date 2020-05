Erotisch verhaal: “Doe je jas en schoenen uit en kom naar boven schatje”, stond er op het kleine briefje’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een verrassende thuiskomst.

‘Ik fietste naar huis en toen ik aankwam zag ik dat onze voordeur op een kiertje stond. Doodeng vond ik het. Snel riep ik de naam van mijn vriend, en schuifelde voorzichtig naar binnen. Ik zag niemand. Het was muisstil. Doodeng. Totdat ik een klein briefje op de trap zag liggen. “Doe je jas en schoenen uit en kom naar boven schatje”, stond erop. Ik herkende het handschrift van mijn vriend. Weg angst, hallo speelkwartier.

Ik gehoorzaamde en liep rustig de trap op. Ik moet bekennen dat er ook toen nog een kleine spanning door mijn lijf gierde. Opgewonden en nerveus tegelijkertijd. Op de bovenste traptrede lag een nieuw briefje waarop stond: “kleed je helemaal uit, laat alleen je slipje aan”. Kriebels in mijn onderbuik, wat was dít spannend en leuk.

Ik liet mijn blouse over mijn schouders glijden en mijn rok over mijn heupen naar beneden. Ik kleedde me zo sexy mogelijk uit, alsof mijn vriend me al zou kunnen zien. De overloop was donker en uit onze slaapkamer hoorde ik zachte pianomuziek. Ik rook een fijne geur die ik niet meteen kon plaatsen, maar toen ik de kamerdeur opende zag ik hoe mijn vriend, enkel in zijn zwarte boxershort, op het bed lag met op de grond en op het dressoir brandende vanille-geurkaarsjes.

‘Hij was opperst serieus en ik moest een beetje grinniken.’

Een brede glimlach verscheen op mijn gezicht en het liefst was ik meteen bij hem op bed gesprongen. Maar, dat mocht niet verzekerde hij me. “Kom voor me staan en streel jezelf” zei hij stellig. Stellig, streng en sexy. Hij was opperst serieus, zo kende ik hem niet. Ik moest een beetje grinniken.

Ik ging voor het bed staan en keek hem diep in de ogen aan. Met mijn handen gleed ik over mijn dijen, mijn heupen en zo door naar mijn blote borsten. Ik vind het altijd heerlijk om mezelf te strelen als mijn vriend naar me kijkt. Met mijn vingertoppen kneep ik in mijn tepels, die ik stijf en hard voelde worden. Ik vond het heerlijk. En mijn vriend ook. Hij genoot van het uitzicht en ik van de gedachte hoe ik hem opwond.

De blik van mijn vriend was het laatste duwtje dat ik nodig had om mij over te geven aan deze show van genot. Nu nam ik het heft in eigen handen. Ik sloot mijn ogen en duwde twee vingers in mijn mond. Ik zoog zachtjes en likte met uitgestoken tong. Mijn natte vingers liet ik langs mijn hals door naar mijn tepels glijden en terwijl het speeksel over mijn lichaam droop, ging ik door naar beneden, in mijn slipje.

Ondertussen liep ik naar hem toe. Mijn vriend was inmiddels rechtop gaan zitten en greep met zijn hand naar zijn kruis. Ik wist dat hij geil was en me het liefst meteen wilde bespringen, maar hij hield zich groot. Ik stopte naast het bed, maar ging niet bij hem liggen of zitten. Ik ging verder met het bevredigen van mijzelf. Ik voelde hoe nat ik was geworden van dit showtje en duwde met gemak twee vingers diep bij me naar binnen. Op het moment dat ik mijn hoofd achterover gooide en mijn ogen sloot, kon mijn vriend zich onmogelijk beheersen.

Hij greep mijn hand vast en rukte mijn slipje naar beneden. Terwijl ik nog steeds rechtop stond nam hij het vingerwerk van mijn over en likte hij met zijn tong ieder plekje rondom mijn dijen. Ik was al opgewonden, maar dit sloeg alles. Ik merkte hoe gek ik werd van genot. Moest me vastklampen aan de muur om niet om te vallen. Hij merkte hoe wankel ik was en tilde me op naar het bed.

Zijn warme lichaam op de mijne, ik nestelde mijn neus in zijn borstkast. Hij stootte bij me naar binnen en terwijl ik zijn gezicht vastpakte om hem te zoenen dacht ik: “zo wil ik iedere dag (thuis)komen”.

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

