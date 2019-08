Erotisch verhaal: ‘Zelfs mijn eigen man had mij nog nooit zó intens klaar laten komen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Stiekem vond ik het idee best spannend, een keer sex hebben met een andere man.’

Mijn man en ik zijn al 25 jaar heel gelukkig samen. Tot hij mij op een dag vertelde dat hij een advertentie had geplaatst op een sex dating site met de tekst: ‘Welke man zou het fijn vinden om mijn mooie vrouw te verwennen terwijl ik toekijk?’ Hij vertelde dat hij na een zorgvuldige selectie iemand had gevonden…ze hadden een héle poos met elkaar gechat om te ontdekken of er een klik was.

Lees hier het erotisch verhaal van vorige week:

‘Ik drukte mijn lippen op de zijne. Geil en ontembaar’

Wij houden allebei van experimenteren om ons sex leven fris te houden, maar dit overviel mij een beetje. Na enig aandringen stemde ik toe in een groepschat.

Stiekem vond ik het idee best spannend, een keer sex hebben met een andere man.

Ik ging uitkijken naar de chats en uiteindelijk planden we een date. Die bewuste dag was ik bloednerveus..

Mijn man was óók zenuwachtig maar wist dit beter te verbergen dan ik. We hadden een van alle gemakken voorziene loft gehuurd aan zee voor een paar uur. Een beetje onwennig nog proostten we met elkaar op de eerste kennismaking.

Ik nam het initiatief door bij mijn lover – zoals ik hem noem – op schoot te kruipen en hem verleidelijk te tongzoenen. We belanden al snel op bed waar hij mijn hele lichaam verkende met zoenen en harde beetjes… Alsof hij wist dat ik dat heerlijk vond…Totdat hij mij dicht tegen zich aanklemde met één arm en met twee vingers in mijn kutje heel snel op mijn g-spot begon te ‘tikken.’ Ik kwam zó fantastisch klaar..en wéér..en nog eens! Als er een achtste hemel bestaat..was ik er in beland…zelfs mijn eigen man had mij nog nooit zó intens klaar gekregen …de rest van de middag was vol van fantastisch geile sex..

Na thuiskomt waren mijn man ik het over eens…dit was een top ervaring.. Hij vroeg me of ik nóg eens wilde.

We zijn nu een jaar verder. Onze lover is nu een friend with benefits geworden. Volgende maand gaan we met zijn drieën een weekend weg, en gaat mijn man óók met ons meedoen. Zoals lover zegt; ‘Ik denk telkens dat het niet lekkerder kan en steeds weer blijk ik ongelijk te hebben!’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.