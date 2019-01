Erotisch verhaal: ‘Ik keek de mannen een voor een aan en zag dat ze elkaar door hadden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Het verhaal van deze week is zó spannend, dat we ‘m hebben opgedeeld in twee delen…

‘Het was koud in het vreemde appartement waar ik lag, een rilling gleed over m’n blote rug. Mijn rode Hunkemöller string lag in een hoekje op de grond. Hoe was ik hier in godsnaam terecht gekomen? Ik was met een vriend gisteravond wezen stappen in Utrecht. Maar de clubs sloten al vroeg en we hadden nog zeker twee uur voordat ik met de eerste trein naar huis zou kunnen gaan…

Toen ik samen met mijn goede vriend, flink aangeschoten, richting het station liep, dacht ik eraan hoe ik de komende twee uur – met ijskoude handen – op mijn trein zou moeten wachten. Ik werd uit mijn gedachten wakker geschud toen ik ‘Hey!’ naast me hoorde. Twee jonge mannen, van rond de twintig op een zwarte scooter en een jonge dame met een vriendelijke uitstraling keken mijn kant op. Ik herkende ze vaag. Uit hun woorden begreep ik dat we elkaar al eens eerder hadden ontmoet.

Toen ze vroegen of ik naar huis ging en ik dat bevestigde, zag ik de ogen van een van de jongemannen langs mijn lichaam glijden. Zijn ogen ontmoette de mijne en ik voelde mijn wangen warmer worden. ‘Het is hartstikke koud, ga met ons mee,’ zei het meisje. Ik weet dat ik veel meer had moeten aarzelen, met meer afschuw had moeten reageren. Maar het idee van een warme huiskamer was op dat moment wel erg aanlokkelijk. De jongeman die zich had voorgesteld als M. stelde voor dat hij me terug zou brengen naar het station wanneer ik maar wilde. Alle drie keken ze me vol verwachting aan. Ik stemde in en liet mijn goede vriend achter, en vertrok samen met de anderen naar hun appartement.

Nog geen uur later zat ik daar, op een goedkope Ikea-bank, tussen de twee mannen in, een film te kijken. Het meisje ging slapen en de andere jongeman, B., liep naar de keuken. Ik zat alleen nog maar met M. toen hij zei: ‘Kijk me eens aan.’ Aarzelend draaide ik mijn hoofd naar hem en hij glimlachte. Zijn gezicht kwam dichterbij en vlak voordat hij mijn lippen raakte, zag ik dat hij zijn tong langs zijn lippen liet glijden. Hij zoende me. Eerst zachtjes en toen iets hartstochtelijker. Ik hoorde gerommel in de keuken en ik herinnerde me dat we niet alleen waren. ‘Dit kan niet, B. komt zo terug,’ zei ik. En inderdaad, B. kwam terug en ging weer naast me zitten. M. sloeg nonchalant een arm om me heen en deed alsof er niets was gebeurd.

Terwijl ik me probeerde te focussen op de film voelde ik dat B. zijn hand op mijn been legde.

Ondertussen voelde ik hoe M. mijn laag uitgesneden topje en mijn bh naar beneden schoof. Ik bekeek hoe zijn hoofd, met donkere krullen, naar beneden bewoog. Zijn tong raakte mijn tepel en met zijn hand masseerde hij mijn andere borst. Ik keek naast me, en zag dat B., met nog steeds zijn hand op mijn been, rustig naar de film keek. Het was pikkedonker maar hoe kon hij niets door hebben, dacht ik.

Ik fluisterde tegen M. dat dit echt niet kon. Hij kwam terug omhoog en zoende me. Verstijfd van de spanning en adrenaline zat ik tussen de twee mannen in. Ik probeerde me te concentreren op de film, maar opeens voelde ik de hand van B. mijn bovenbeen strelen. Precies op datzelfde moment vonden de handen van M. weer mijn borsten. Ik keek de mannen een voor een aan en zag dat ze elkaar door hadden. We moesten alle drie lachen en al snel gingen ze beiden door waarmee ze bezig waren. ‘O mijn god, gaat dit gaat echt gebeuren?’

To be continued…

