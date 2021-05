Erotisch verhaal: Meekijken met vrienden tijdens vriendenweekend

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt. Soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een vrouw die haar pornofilmpje verruilde voor een real-life ervaring.

Het is ongeveer anderhalf jaar geleden, maar ik denk er nog regelmatig aan. Het vriendenweekend met bevriende stellen. We kennen die mensen echt al jaren – en dan bedoel ik minstens twintig jaar. We waren met drie andere stellen. Twee daarvan vind ik echt helemaal niet aantrekkelijk, maar er zit een stel bij die ik altijd leuk heb gevonden samen. Knap, vrij, intelligent. De types die nog wel eens naar een Swingers feestje gaan samen.

Een real life porno filmpje

Mijn vriend en ik doen dat niet en ook de andere stellen die mee waren niet, dus dat is nooit het doel geweest van weekendjes weg. Dat draaide puur om gezelligheid, lekker eten en drinken en veel kletsen. Het was dan ook helemaal niet de bedoeling dat ik ineens meekijk met een – in mijn ogen – real life pornofilmpje.

Het was een avondlang drinken geweest. We zaten buiten bij het kampvuur en hebben gekletst tot midden in de nacht. We besloten allemaal naar bed te gaan, het was mooi geweest. De drank had rijkelijk gevloeid en de meeste mensen waren licht aangeschoten, mijn man die was eh, lazarus. Ik bracht ‘m naar bed en liep nog even naar beneden voor een glas water, een broodje en twee paracetamol.

Gekreun uit de benedenslaapkamer

Verder lag iedereen al op bed. Ik stond in de keuken m’n water te drinken en een broodje te smeren, toen ik vanuit de slaapkamer beneden ineens gekreun hoorde. ‘Oh, wat ben je toch lekker’, zei Jan*. Ik wist meteen dat hij het was en instinctief dook ik weg. Maar toen ineens dacht ik: ze kunnen mij toch niet zien. Ik bleef ietsjes langer staan om te luisteren naar het schouwspel en werd hoe langer hoe geiler. Ik wilde het zien, nu!

Ik liep naar de gang waar de slaapkamer zich bevond en tot mijn verbazing zag ik de deur op een kiertje staan. Via het kiertje keek ik exact naar het bed, waar het ménage à deux zich afpeelde. Kyra* zat op haar knieën op het bad, Jan achter haar. Hij neukt haar van achter en ik kijk recht in het gezicht van Kyra. Ik zie hoe ze geniet, ze kreunt. Het is passionele seks: je ziet dat ze van elkaar houden, maar ook dat ze elkaar nog steeds heel geil vinden.

‘Ik zie hoe hij haar neukt’

Ze draait zich om en gaat op haar rug liggen, met haar benen om zijn heupen. Hij stoot in haar, ze kijken elkaar aan en zoenen langzaam. Beiden maken kreungeluiden. Hij begint aan haar tepels te likken terwijl zij met haar vinger richting zijn anus gaat.

Ik voel het effect wat dit op mij heeft. Ik word geil, mijn tepels reageren. Ik streel mezelf en beweeg met m’n hand in m’n broek. Nat, echt nat. Ineens schrik ik me rot, Jan kijkt me recht in m’n gezicht aan. ‘Je mag wel met ons meedoen hoor’, zegt hij. Ik schaam me dood en sta aan de grond genageld. Kyra lacht: ‘Maar het hoeft niet. Je mag ook op die stoel gaan zitten en naar ons kijken. Ons geheimpje.’ Dat laatste past me beter. Ik neem plaats en heb ineens front row tickets naar het geilste pornofilmpje dat ik ooit heb gezien.

Front row tickets bij geilste seks ooit

Ze neuken, zelfs anaal. Ik betast mezelf nog steeds en ze moedigen me aan: ‘Speel maar lekker met jezelf hoor’, zegt Kyra. ‘Dat vind ik geil om naar te kijken’, zegt Jan. Ik doe wat ze zeggen en merk dat ik al snel richting m’n hoogtepunt ga. ‘Kom je al bijna?’, vraagt ze aan me. ‘Eh, ja’, stamel ik een beetje onhandig. ‘Ik ook’, ze sluit haar ogen en Jan begint haar harder te neuken. En nog harder. Hij haal z’n harde pik uit haar kut en begint haar te likken, ze gilt het uit en hij spuit over haar heen. Ook ik kom klaar.

Ze kijken me aan en zeggen nog een keer: ‘Echt, ons geheimpje.’ Ik sneak de kamer uit en glip m’n eigen bed in. M’n man slaapt nog steeds, die heeft niets door gehad. De volgende ochtend bij het ontbijt is het ietwat ongemakkelijk als we elkaar aan kijken, maar ik had deze ervaring nooit willen missen.

*Namen zijn gefingeerd.