Erotisch verhaal: ‘Met zijn stijve stootte hij een paar keer krachtig in mijn mond’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘”Waar ben je mee bezig?”, fluisterde hij. Ik antwoordde niet. Dat wist hij heus. Mijn hand ging verder naar boven en ik voelde een bult knellend in zijn broek.’

‘Mijn vriend en ik zijn niet bepaald vies van een vrijpartijtje op een openbare plek. Zo hebben we al veel plekken van ons lijstje afgestreept: het strand, in het zwembad, in de auto op een parkeerplek en in een pashokje. Desondanks het niet altijd even soepel verloopt, is het altijd onwijs spannend en triggert het ons om nieuwe plekjes te ontdekken.

Op een luie vrijdagavond besloten we om samen naar de bioscoop te gaan. Drie keer raden wat er toen gebeurde… Alhoewel we dit van tevoren écht niet gepland hadden, kwam mijn dirty mind op gang toen de film een uur bezig was. Ik vond het maar een slecht verhaal en verveelde me dood. Mijn vriend was daarentegen helemaal gefocust, maar ik wist natuurlijk heel goed hoe ik hem uit die concentratie kon halen.

Voorzichtig vond mijn hand een weg naar zijn been en streelde ik langzaam naar boven. Het was pikkedonker maar ik zag de verschrokken blik van mijn vriend die mijn kant op keek. “Waar ben je mee bezig?”, fluisterde hij. Ik antwoordde niet. Hij wist heus wel waar ik mee bezig was. Mijn hand ging nog meer naar boven en ik voelde een dikke bult knellend in zijn broek.

Voor een tijdje bleef ik enkel plagerig strelen, verder niets. Hij stribbelde niet tegen. Tuurlijk niet. Hij had hier zin in, ik ken hem maar al te goed. Na een tijdje trok ik zijn knopen los, wrong ik mijn hand in zijn boxer en verloste ik zijn stijve van de kwelling. Ik keek nog even om mij heen of we in het zicht van andere bioscoopbezoekers waren. Gelukkig. Pas een paar rijen verderop zaten de andere bezoekers dus we konden stilletjes ons gang gaan.

Ik moest moeite doen om zo weinig mogelijk geluid te maken. Het voordeel is dat het volume in de bioscoop altijd lekker hard staat, dus kon ik ongegeneerd mijn gang gaan en het zachte gekreun van mijn vriend was niet heel opvallend. Want dat hij genoot stond vast. Zijn handen woelend in mijn haar. Ik voelde hoe zijn benen begonnen te trillen en dat zijn hoogtepunt eraan kwam.

Met zijn stijve stootte hij een paar keer krachtig in mijn mond. Maar net op het moment dat hij zich wilde laten gaan, voelde ik zijn handen gespannen op mijn hoofd en hoorde ik hem schelden. “SHIT”. Iemand een paar rijen voor ons had in de gaten waar wij mee bezig waren.

Maar hij hield het niet meer. De mix van spanning en mijn lekkere lippen om zijn stijve zorgde ervoor dat hij zich niet meer kon inhouden. Ik proefde zijn warme, bittere ontlading in mijn mond. Snel duwde ik een grote hand popcorn naar binnen om de nasmaak te laten vervagen en keek ik naar mijn vriend die hijgend en half in shock zat bij te komen.

Zo snel als we konden pakten we onze spullen en renden we de zaal uit. Toen we thuis waren heeft mijn vriend mij van top tot teen bedankt en kreeg ik dubbel zoveel genot terug.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

