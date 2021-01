Erotisch verhaal: ‘Mijn date en ik werden hitsig en ook mijn vriendin kon niet van ons afblijven’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: een steamy bezoek aan de sauna.

‘Een vriendin had de grootste ruzie met haar vriend en stond onverwachts bij mij op de stoep. Een klein probleem: ik had die avond date night met een jongen die ik sinds kort zag. Normaal gesproken zou ik dat zo afzeggen, maar we hadden een reservering bij een sauna en eerlijk: daar keek ik al dagen naar uit.

Mijn dilemma was groots, maar ik dacht: waarom denken in problemen, als er ook oplossingen zijn? Ik belde mijn date op, legde ‘ons issue’ uit en zei: we kunnen ook met z’n drieën gaan? Dat vond hij na enige twijfel goed (duh, met twee vrouwen naar de sauna – wat wenst een man nog meer). Mijn vriendin was ook in. Die kon de ‘zen vibes’ wel goed gebruiken. Dus daar gingen we. Met z’n drie. Een soort trio-date.

We kleedden ons samen uit en wonderbaarlijk genoeg voelde dit niet eens gek of ongemakkelijk. We waren meteen relaxt, al dachten de mensen in de sauna daar anders over. Ze keken ons wat gekkig na. Kan ik begrijpen: een jonge gast met twee meiden naar de sauna. En al helemaal toen we naar buiten liepen en er nogal veel mannelijke dertigers rondliepen. Ze waren zo te zien jaloers op onze date. Al waren het de vrouwen die gemene looks gaven.

Daar trokken we ons weinig van aan. We liepen langs de zwembaden, de sauna’s en namen plaats in een bubbelbad. Voor mijn date en mij was het lastig om van elkaar af te blijven. We voelden ons enorm tot elkaar aangetrokken, ook al probeerde ik mijn focus daar niet op te leggen. Niet fijn voor mijn vriendin. Ik wilde gezelligheid, that’s it. Al weet ik dat mijn vriendin biseksueel is, en ja: die seksuele vibe merkten we alle drie.

Om deze seksuele spanning wat te sussen, want je bent immers in een publieke ruimte, dit kan niet – verplaatsten we ons naar het stoombad. Hier zaten een aantal andere mannen en toen na lang wachten iedereen weg was, reikte ik (als een klein kind) naar de waterkraan. Ik kon het niet laten en begon een watergevecht. We zijn volwassen (ahum) maar dit was lachen, gieren, brullen. Dit escaleerde tot geile aanrakingen.

Mijn date en ik werden een beetje hitsig, en ook mijn vriendin kon zich niet meer van ons afblijven. We zoenden elkaar, maar toen kwamen er opeens weer mensen de cabine binnen. Snel herpakten we ons en deden we alsof er niets aan de hand was. Dit was ook meteen het eind van ons spannende avontuur want we besloten naar huis te gaan. Alhoewel, einde…

Mijn vriendin bleef slapen. Ze was doodop en viel als een blok in slaap. Mijn date en ik hadden daarentegen nog zin in een avontuurtje en maakten eindelijk af waar we die middag naar smachtten. We hadden de beste seks ever en zelfs na twee keer had ik niet genoeg van hem. We deden gehorig. Hadden seks van de keuken, tot de woonkamer en de slaapkamer. Ik wilde meer en meer en dacht toch dat mijn vriendin sliep. Niet dus. De volgende dag vertelden ze hoe ze alles heeft meegekregen. Nouja, we waren toch al open en bloot met elkaar. En of dit een steamy avontuur was.’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.