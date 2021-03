Erotisch verhaal: ‘Na tien jaar éindelijk dat ene orgasme met die mysterieuze vrouw’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Deze week over een vrouw die na tien jaar haar rendez-vous van de wc in een gaybar tegenkomt in de supermarkt. Steamy!

Tekst: Anoniem

Ik herkende haar meteen, ook al was het tien jaar geleden dat we voor het eerst zoenden. Die herinnering blijft me altijd bij. We waren op een homofeest in een obscure tent ergens in Amsterdam. Niet omdat ik nou per se van de vrouwenliefde ben, maar omdat ik op dat moment heel veel homoseksuele vrienden had én benieuwd was naar de vrouwenliefde.

Vanaf het moment dat we voor het eerst oogcontact maakten, was er seksuele spanning. Je zwarte leren legging, het doorschijnende zwarte topje en je lange zwarte haren. Je keek me aan en wenkte me met je vinger. We dansten. Een nummer, twee nummers. Een uur lang. Ik moest plassen en jij ging wel even mee.

“Neuken doe je maar in je eigen tijd”

Snel sneakte je bij mij het wc-hokje in. Je zoende me, je handen waren overal. Onder m’n jurkje, in m’n panty. Het jurkje ging al snel uit en je zoende m’n tepels. Ik wist niet wat me overkwam: dit had ik nog nooit ervaren. Langzaam ging je steeds lager en zette mijn ene been op de wc. Je zoende me, likte me en vlák voor het hoogtepunt werd er op de deur gebonkt: ‘Dames, afknijpen! Neuken doe je maar in je eigen tijd’, riep de toiletjuffrouw.

Ik schoot weer in m’n jurkje en zo snel als je het hokje in was gekomen, was je er ook weer uit. Ik heb je sindsdien nooit meer gezien. Sterker nog: ik wist niet eens je naam. En toen zag ik je van de week lopen in de supermarkt bij mij om de hoek. Tien jaar ouder, maar mán: ik voelde het meteen weer. Je zag mij ook en je lachte.

‘Je kijkt me aan en ik buig voorover om je te zoenen’

‘Hey’, zei je. Die hese stem, dit was de vrouw waar ik sinds ons rendez-vous tien jaar geleden minstens maandelijks over droomde. ‘Hi, hoe is het’? Vroeg ik. Achterlijke vraag natuurlijk, maar ja, wat zeg je dan? Lachend antwoordde je: ‘Goed, ik woon hier in de buurt. Heb je zo meteen zin in een wijntje?’. ‘JA!’, schreeuwde ik zo ongeveer door de supermarkt heen.

Eenmaal bij je binnen nemen we een glas wijn en ploffen we op de bank. Je vertelt me eindelijk hoe je heet: ‘Roos’. Een naam die helemaal bij je past. Na een paar formaliteiten gaat het snel. Je kijkt me aan, legt je hand op m’n been en ik buig direct voorover om je te zoenen. Dit was wat ik al tien jaar wilde.

Standje 69 en voorbinddildo

Langzaamaan zoenen we, je kust me overal. Langs m’n nek naar beneden. Je handen zijn onder m’n shirt en voor het eerste voel ik ook jouw borsten. Ik trek je T-shirt uit en maak je BH los. Ik lik je tepels, en ga – net als jij tien jaar geleden bij mij deed – via je navel naar beneden. Daar maak ik je broek los, ik trek je string uit en vinger je. Ondanks dat ik dit nog nooit gedaan heb, begin je binnen no-time te kreunen. Ik lik je clitoris en gebruik inmiddels twee vingers. Je duwt me weg en legt me op de bank. Je begint mij te likken, terwijl we standje 69 aannemen. Bijna kom ik, tot je plotseling stopt. Je loopt naar de slaapkamer en komt terug met een voorbinddildo.

Je komt voor me staan en neukt me, terwijl je me aankijkt. Ik zie hoe je borsten op en neer bewegen en hoe je geniet. Je komt steeds harder in me met de dildo. Je vinger masseert nog steeds m’n clit en voor ik het weet, schreeuw ik het – nu echt – uit van genot. Jij bent er bijna en helpt jezelf naar de climax, terwijl je met je kutje boven me hangt. Uitgeput liggen we naast elkaar. Je steekt een sigaret op, ik krijg er ook een. Je begint me alweer te strelen en zo gaan we door voor ronde twee.

