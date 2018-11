Erotisch verhaal: ‘Net op het moment dat ik het slot wilde omdraaien, hoorde ik getik op mijn deur’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: de souschef die geen Engels of Nederlands spreekt.

‘Bella Bella!,’ dat is wat de nieuwe souschef, P. – van het Italiaanse restaurant waar ik werk – vanaf dag één tegen mij roept. Verder versta ik er vrij weinig van. Ik kan nauwelijks Italiaans en hij spreekt geen Engels, laat staan Nederlands… Communicatie tussen ons is er dus niet, of ja, heb je communicatie nodig als er sprake is van lust en aantrekkingskracht?

Ik kan je dit zeggen: nee, je hebt geen verbale communicatie nodig. In ieder geval, overbodig voor P. en mij. Twee maanden geleden was zijn eerste werkdag. Vanaf die dag, dat moment, dat wij ons aan elkaar voorstelden was er een vonk tussen ons. Een kinetische vonk van lust. We kunnen niet met elkaar praten maar ons oogcontact spreekt boekdelen.

‘Bella!’ hier, ‘mi piaci’ (ik vind je leuk in het Italiaans) daar… Snelle, subtiele aanrakingen en constant oogcontact. Ik wist dat hij mij zag zitten. En deze gedachte werd op die ene avond duidelijk bevestigd… De koffiebonen waren op en ik liep gehaast naar het magazijn. Ik stond zoekend voor de overvolle rekken toen ik plots de deur achter mij hoorde dichtvallen. Verschrikt draaide ik me om. Daar stond hij. Recht voor mijn neus. Voordat ik het wist voelde ik zijn lippen op de mijne. Hij smaakte lekker. Zacht en lekker. Stond ik nu op het werk met hem te zoenen, in het magazijn, terwijl binnen het hele restaurant vol zat?! Ik duwde hem verschrikt weg en probeerde gebrekkig uit te leggen dat dit niet kon. We waren collega’s en dit kon absoluut niet, al helemaal niet tíjdens werk.

Nog helemaal van mijn à propos door wat er zonet gebeurd was, liep ik terug het restaurant in. De avond duurde veel te lang en mijn pogingen om de P. te ontwijken lukte ook al niet. De volgende dag ging ik dan ook hartstikke zenuwachtig naar mijn werk. Nog steeds probeerde ik hem te ontwijken maar steeds als ik zijn gezicht zag, werd ik overspoeld met lust.

Tijdens mijn pauze liep ik naar het toilet en net op het moment dat ik het slot wilde omdraaien, hoorde ik getik op mijn deur. Verbaasd opende ik de deur en je raadt het al, daar stond hij. Hij glipte bij mij naar binnen. Maar in plaats van dat ik hem wegduwde, liet ik zijn handen zachtjes mijn gezicht aanraken. Met zijn donkerbruine sprankeloogjes keek hij me diep in mijn ogen aan. Op dat moment verloor ik mijzelf. Ik verloor me volledig in mijn lustgevoelens. We zoenden minutenlang en we konden er geen genoeg van krijgen. Op het piepkleine toilet bevonden we ons in een explosie van onze aantrekkingskracht. Zijn hand onder mijn blouse, op zoek naar mijn borsten. Hij masseerde ze en kneed zachtjes in mijn tepel.

Zijn stijve drukte hard tegen mij aan. Ik wilde hem. Zo graag. Maar net, op dat moment, hoorden we iemand de toiletten binnenlopen. Ons moment was in een klap voorbij. We konden absoluut niet verder en besloten voorzichtig, een voor een, weg te glippen. ‘Dit kan toch ook niet?!’ spookte er door mijn hoofd. Met gemengde gevoelens ging ik die avond naar huis.

Tot mijn volgende werkdag. Het was een rustig avondje in het restaurant. De gasten waren op tijd naar huis en de zaak was leeg. De andere collega’s konden eerder stoppen en onze baas ging er ook op tijd van door. Alleen wij waren er nog. De souschef en ik. Eindelijk, na alle opgehoopte spanning, konden we onze gang gaan. We glipten naar achteren. Maar niet naar het magazijn, nee. Naar het kantoor van onze baas.

Hier konden we ongegeneerd onze gang gaan. En dat deden we. Hij rukte de kleren van mijn lijf. Zijn zachte lippen kusten de mijne. Met volle overgave. Dit was ons moment. Zijn handen vonden een weg naar mijn slipje. Hij vingerde me. Ik werd zó nat en dit was nog maar het begin. Weer voelde ik zijn stijve hard tegen mij aandrukken. Ik was gretig en mijn handen vonden een weg in zijn broek. Deze man was groot geschapen, en ik kon me niet meer inhouden. Ik bukte naar beneden en nam zijn grote, dikke, stijve in mijn mond. Hij smaakte heerlijk. Ik genoot. Maar niet voor lang. Hij trok me omhoog en duwde mijn broek naar beneden. Ik wist wat hij wilde en draaide me om. Met mijn rug naar hem toe, bukte ik me en spreidde ik m’n benen. Zijn heerlijke pik kwam bij mij naar binnen en eindelijk kregen we waar we al weken naar verlangden.

Zonder communicatie en misschien niet op een ideale locatie, maar mijn werk is sinds kort vele malen leuker geworden dankzij onze avontuurtjes op het kantoor van de baas…

