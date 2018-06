Erotisch verhaal: ‘Niemand weet van ons avontuurtje af, alleen hij en ik.’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een heel wild festivalweekend.

‘Het was alweer de laatste dag van het leukste festivalweekend van het jaar. Terwijl de hele camping nog op een oor lag, ontwaakte ik uit mijn roes. De zon was nog niet eens op en zelfs de vogeltjes floten nog niet. Met een kater kroop ik me tentje uit en liep ik het camping pad af, op weg naar de douches.

In de verte hoorde ik muziek. Hoe kon dit? Ik dacht dat iedereen op dit festival k.o was. Hoe dichterbij ik liep, hoe harder de muziek klonk. Opeens stond ik naast een of ander klein feestje dat in de vroege ochtend nog bezig was. Er stonden ongeveer tien mensen die helemaal in hun eigen wereldje zaten. Iedereen stond te spacen en droeg een gekleurde zonnebril. Ze zagen mij en riepen of ik erbij wilde komen. Er schoot een kleine twijfel door me heen maar ach, eventjes een klein feestje meepakken, dat kan geen kwaad, toch?

Een knappe guy gaf me ook zo’n gekleurde bril en daagde me uit voor een dansje. Hij had zijn donkere haren in een knotje, droeg niets anders dan een blauwe zwembroek en had – net zoals de rest – die ene felgekleurde zonnebril op. Ik was nog brak van de vorige avond dus om fit te worden vroeg ik of hij iets lekkers voor me had. Niet dat ik een voorstander ben van drugs, maar af en toe, op een leuk festivalletje, neem ik wel iets. Voor ik het wist stond ik samen met die knappe guy, daar in de ochtenddauw, te spacen. Het was geweldig en door de drugs voelden we ons helemaal tot elkaar aangetrokken. We wilden elkaar de hele tijd aanraken. Ik weet nog hoe zacht ik hem vond en kon maar niet van hem afblijven.

We besloten om op het strandje samen de zonsopgang te gaan bekijken. Als twee blije kinderen renden we richting het water en uitgeput ploften we in het zand. We knuffelden, zoenden en de aanrakingen voelden zó intens. We hebben weinig van de zonsopgang gezien want we waren maar alleen met elkaar bezig. Ik werd zo opgewonden van hem. Of kwam het door de drugs? Ik weet het niet maar wat ik wel nog weet is dat ik hem wilde. Heel graag. We gingen helemaal in elkaar op, totdat ook de rest van het festival ontwaakte. Vaarwel, privacy.

We verplaatsten ons naar zijn tent waar we in alle rust onze gang konden gaan. Het was verre van comfortabel: zijn tentje was voor expliciet één persoon en overal lage lege bierblikjes en zakken chips. Maar wat maakte het ook uit, we hadden de tijd van ons leven. Ondanks dat de drugs waren uitgewerkt voelden de aanrakingen intens. We zoenden. Niet ruw of hard. Maar sensueel. Heel sensueel. Hij likte mijn borsten en ik bevredigde hem met mijn mond. Vervolgens hadden we heerlijke seks. Wanneer ik mijn ogen sluit voel ik nog steeds zijn grote, mannelijke handen om mijn billen. Het was fenomenaal. Voldaan vielen we beiden als een blok in slaap.

Niet veel later werd ik wakker. De zon scheen fel op ons tentje en ik had het veel te warm. Ik bekeek de knappe guy die nog vredig lag te slapen. Ik gaf hem een zoen en kroop het tentje uit. Ik heb hem nooit meer gezien of gesproken. Het was een leuk avontuurtje, waar verder niemand van af weet. Alleen hij en ik.’

