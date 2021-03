Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een rendez-vous met de surf dude.

“I enjoyed you in bed yesterday”, verscheen er op mijn beeldscherm. Ik voelde mijn wangen blozen en mijn lippen krulden zich naar boven. Weten je nog mijn verhaal van vorige week? Over de Franse surfdude en mijn vergeten oorbel die ik op een voorwaarde zou terugkrijgen: als ik met hem op date ging. Niet dat dat een vervelend compromis was. Integendeel.

De vorige keer hadden de Franse surfdude en ik al een spannende avond. Maar die avond kon ik hem niet alles geven. Ik wilde bovenop hem zitten, op hem rijden, hem tot diep in mij voelen. Maar deze ó zo coole dude kreeg zijn piemel niet omhoog. Want ja drugs…

Tweede kans

Nu hadden we een tweede kans. Alhoewel het niet geheel soepel begon…

De vorige keer kon hij geen stijve krijgen, maar nu was het alwéér zo ver. En we hadden niet eens drugs gebruikt. Ik begon aan mijzelf te twijfelen. Deed ik iets verkeerd? Vond hij mij niet knap genoeg?

Het maakte me onzeker, maar waarom eigenlijk? Hij was super lief, had speciaal rode wijn ingeslagen en kaasjes (jup, een echte Fransman). We zoenden voor uren. Waar we het de vorige keer in alle haast deden, namen we nu alle tijd. Ook hij.

Hij zoende mij.

Overal.

Ik genoot, maar baalde dat dus alweer zijn pik niet stijf werd. Ik voelde niets knellen of zwellen in zijn broek. Zag niets ontwaken.

Twijfel. Twijfel.

Nadat we de laatste druppel uit de fles gelurkt hadden, legde hij me neer op de bank en klom over me heen. Weer gaf hij me romantische kusjes overal waar ik maar wilde. Ik wees een plek aan, en hij kuste het. Van mijn hals tot aan mijn buik en mijn dijen. Natuurlijk stelde ik mijn meest intieme plekje uit.

Dit spelletje vond hij enorm geil. Hij genoot om te zien hoe ik de baas speelde, dat hij me niet mocht aanraken waar hij dat het liefst wilde. Hij werd gedomineerd en eindelijk, eindelijk zag ik iets groeien in zijn grijze pantalon.

Ik kon me niet meer goed inhouden, werd gretig en mijn bazige gedrag zwakte af.

Slechte meesteres, ik weet het.

Ik zoende hem hevig, spreidde mijn benen en gaf hem toestemming om nu wel mijn intieme plekje aan te raken. Met zijn handen ging hij richting mijn clit, met zijn warme vingertoppen gleed hij over mijn lippen.

Ik voelde me machtig, niet meer onzeker, hoe ik daar lag, met mijn benen in de lucht en zijn knappe kop tussen mij in. Ik gaf hem aanwijzingen, trok lekker ruw aan zijn lange lokken en duwde zijn hoofd terug wanneer hij naar adem hapte. “No time for that Frenchman.”

Ik trilde, hijgde en werd helemaal wild.

Hij tilde mij op en liep naar de slaapkamer.

Hij gooide me op het bed, trok zijn broek uit en yes: daar kwam zijn heerlijke stijve pik tevoorschijn. Thank god dat het hem nu wel lukte. Hij scheurde een condoom open en was ready to fuck. Ik draaide me om, op mijn buik en wilde dat hij me van achteren nam. Geen lieve kusjes. Geen romantisch gedoe. Ik wilde geneukt worden en hard ook.

Hij stootte, zo hard.

Jezus het voelde zo lekker om op deze manier genomen te worden.

Hij stootte en stootte en fuck. Een harde knak onder zijn bed. Waren we nu door het bed gezakt?

Jup. We waren door zijn bed gezakt.

Het weerhield ons niet. Want namelijk niets, helemaal niets kon ons weerhouden. Hij kreunde. Ik kreunde harder. We gingen door en door en god damn, geloof mij: Fransmannen zijn geweldig.’

