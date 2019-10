Erotisch verhaal: ‘Ik bezocht de meest erotische winkels in de stad en kocht het geilste pakje dat ze hadden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Ik wil bemind en gebeft worden.’

‘Al een tijdje zat er wat spanning in de relatie van mijn vriend en mij. Het liep allemaal niet zo lekker, en we leefden een beetje langs elkaar heen. De seks was mede daardoor ook ver te zoeken. We sliepen wel samen. Maar dat was, inderdaad, letterlijk slapen…

Mijn lusten moesten toch op de een of andere manier gevuld worden. Want mijn libido, daar is niets mis mee. Er waren twee opties. Of ja. Eigenlijk drie, waarvan twee écht cruciaal.

‘Bemind en gebeft worden. Dát had ik nodig.’

Optie één: ik moest het maar met mezelf doen. Maar, hoe goed de ontwikkelingen de laatste jaren ook zijn, een vibrator vervult écht niet alle wensen. Ik wil vastgehouden worden. Bemind en gebeft worden. Warme mannenhanden die mijn lichaam verkennen. Dát had ik nodig.

Dat brengt me meteen bij optie twee: die warme mannenhanden ergens anders zoeken. Oftewel vreemdgaan. Mogelijkheden genoeg, daar lag het niet aan. Maar diep van binnen wist ik dat dit niet de oplossing was. Ik zou en moest aan mijn relatie werken. We hadden gewoon even een dipje, dus kom op, dacht ik bij mezelf. Werk eraan!

Zo gezegd, zo gedaan. Om mijn relatie op te krikken wilde ik mijn vriend eens goed verassen. En niet zomaar verassen, nee. Ik was van plan hem de wildste avond van zijn leven te geven.

‘Een bordeauxrood korset met bijpassende string, kousen en ja hoor, ook jarretels.’

De voorpret was misschien nog het leukste. Ik bezocht de meest erotische winkels in de stad en kocht het geilste pakje dat ze hadden. Een bordeauxrood korset met bijpassende string, kousen en ja hoor, ook jarretels. En dat was nog niet alles. Massageolie en een aantal seksspeeltjes om de wilde avond compleet te maken.

Toen was het zover. Vrijdagavond. Mijn vriend is altijd wat later thuis dan ik, dus er was genoeg tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Ik stak kaarsjes aan, zetten een Spotifylijst met lekkerse slow jamz op en trok mijn erotische pakje aan met daaronder een paar torenhoge high heels, die blij waren ook eens gebruikt te worden.

Zenuwachtig en tegelijkertijd gespannen zat ik klaar. Met mijn benen wijd op het puntje van de keukentafel. Naast me had ik zelfs een kom met aardbeien en slagroom, dat kon nog goed van pas komen, dacht ik zo. Deze verassing zou écht niet meer stuk kunnen.

Of toch wel?

‘Ik wist niet hoe snel ik van het keukenblad moest springen.’

De voordeur ging open en voordat ik het wist zat ik oog in oog met mijn vriend én met mijn schoonvader! Ik wist niet hoe snel ik van het keukenblad moest springen. Ik rende naar boven met de adrenaline gierend door mijn lijf en mijn hart bonkend door al mijn aderen.

Mijn vriend kwam me meteen achterna. Blijkbaar waren ze van plan om samen bij ons voetbal te gaan kijken, vertelde hij. Hij kon zijn lach niet inhouden, maar knuffelde me, tot ik eindelijk, na minstens tien minuten, tot rust was gekomen.

Dit was dus niét hoe ik het me had voorgesteld.

Maar waar het allemaal op draaide, dat was het belangrijkste, en dat is die avond helemaal goed gekomen. Mijn vriend stuurde zijn vader naar huis en desondanks alles, gaf ik mijn vriend, de wel beloofde, wildste avond van zijn leven.’

