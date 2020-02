Erotisch verhaal: ‘Mijn hoogtepunt was nog nooit zo intens geweest’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een nieuw standje.

‘Het was de zoveelste vrijpartij van m’n vriend en mij, maar deze herinner ik me nog als de dag van gisteren. We waren samen onder de douche gesprongen en al snel werd het een stomende boel. Zoenend en nog niet eens afgedroogd liepen we naar de slaapkamer. Zijn hand gleed bijna tintelend over mijn blote bovenbeen, mijn naakte borsten kwamen tegen zijn torso. En dat met de druppels die op de achtergrond tegen het raam tikten. Vrijen op een regenachtige avond. Klinkt perfect. Was het ook.

‘Dit is altijd een van zijn meesterwerken. Hij kan dit zó goed’

Na een aantal maanden daten ken je elkaar goed genoeg om te weten welke aanraking en welk plekje prikkelt bij de ander. Ik duwde mijn lichaam dicht tegen de zijne, gewillig om hem te voelen. Zijn hand had het vochtige plekje tussen mijn benen gevonden en twee vingers gleden soepel bij me naar binnen. Niet even aftasten, niet even voelen, nee. Hij wist waar hij zijn moest en ging direct op zijn doel af.

Terwijl zijn handbeweging steeds sneller en intenser werd, gaf hij kleine kusjes. Overal. Op mijn lippen. In mijn hals. Op mijn tepels. Mijn buik. Langzaam naar beneden. Daar nam zijn tong het over van zijn vingers. Dit is altijd een van zijn meesterwerken. Hij kan dit zó goed.

Maar, hij wilde wat nieuws proberen en voor ik het wist gleed zijn tong van mijn klit, iets naar beneden. Het voelde vreemd, maar ook fijn. En verassend genoeg, wond het me nog op. Hij likte, kuste en keek me met zijn doordrongen ogen aan – met een blik, vragend of het oké is wat hij deed. Ik zei niets. Kreunde zachtjes. Het genot straalde denk ik wel van mijn gezicht af en woorden waren niet nodig. De zachte kreuntjes voldeden…

Hij vroeg of ik er klaar voor was en ik stemde in. Hij masseerde het plekje en voorzichtig duwde hij een vinger bij me naar binnen. Niet zo soepel als zonet, dit plekje was strakker en voelde anders. Eerst één vinger, daarna nog één. Even trok ik onbewust weg, deze nieuwe sensatie was wennen.

Net op het moment dat ik gewend was aan dit nieuwe gevoel, draaide hij me om, spreidde hij mijn benen en masseerde mijn billen. Languit lag ik op mijn buik op het bed. Onderdanig en afwachtend wat er met me zou gaan gebeuren. Hij was lief voor me. Altijd. Dat maakte het minder spannend en desondanks dit gevoel nieuw voor mij was, voelde het met hem vertrouwd. Ik wilde het ook wel proberen.

Hij spuugde, maakte het extra nat en ik voelde hoe voorzichtig zijn stijve bij me naar binnen gleed. Hij keek afwachtend naar me, vragend of het goed met me ging. Ik kreunde. Kon niets uitbrengen. Dit gevoel was gek. Intens. Gek en intens. Ik merkte hoe hij genoot van het strakke gevoel.

Zijn ene hand vormde zich stevig rond mijn heupen en zijn andere hand gleed af naar mijn klit die hij masseerde. Hij stootte. En masseerde. Stootte. Masseerde. Stootte rustig. Deze combinatie is wonderlijk. Ik verkeerde in een roes. Een roes die – als het aan mij lag – eeuwig mocht duren.

Ik ontwaakte uit dit gevoel, toen ik voelde dat al mijn spieren samentrokken. Ik rilde en was compleet buitenadem. Mijn hoogtepunt was nog nooit zo intens geweest. Ik was totaal verward. Verward door dit heerlijke gevoel. Ik opende mijn ogen en zag mijn vriend naast me liggen. “Laten we dit vaker doen, jij ik”. Hij grijste en genoot van mijn genot. Het was de avond van het begin van een nieuwe ontdekking.’

