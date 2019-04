Erotisch verhaal: ‘Op het overvolle terras konden we onze handen niet van elkaar afhouden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: de eerste zwoele zomeravond van het seizoen.

‘Het is lente, mijn lievelingsseizoen. Bloementjes staan in de bloei, de zon straalt in de blauwe lucht en iedereen heeft goede zin. Zo ook mijn vriend en ik. Na beiden een drukke werkweek te hebben gehad besloten we om de vrijdagnamiddag lekker op het terras door te brengen.

We bestelden het ene wijntje na de andere en ik weet niet of het door de alcohol of door het prachtige weer kwam, maar er hing me toch een partijtje seksuele energie in de lucht. Ook al zijn we bijna twee jaar samen, nog steeds kunnen we intens genieten van elkaars lichamen. We merkten beide dat we enorm geil waren en konden op het overvolle terras onze handen niet van elkaar afhouden.

Iedereen naast ons genoot met een koud drankje van de warme, zwoele vrijdagavond. De zon was nog niet eens onder, maar wij wilden hier helemaal niet meer zijn. We konden niet wachten om thuis elkaars kleren van het lijf te rukken. Om elkaar uitgebreid op te geilen en vervolgens in elkaars armen te genieten van de ondergaande zon. Zo snel als we konden, dronken we ons glas wijn leeg en sprongen we op de fiets.

Het was tien minuutjes fietsen, maar toch voelde het als een eeuwigheid. We waren ongeduldig, aangeschoten en geil tegelijkertijd. De beste combinatie 😉 Aangekomen bij zijn appartement stapten we in de lift en waren we eindelijk op een plek waar niemand ons kon zien. Wel totaal buiten adem omdat we als twee mallen naar huis hadden geracet.

Hij drukte op het knopje zodat de lift stil kwam te staan. Nu konden we onze gang gaan. Nu konden we de kleren van onze lijven rukken. We drukten ons dicht tegen elkaar aan verstrengelde in elkaars uitgehongerde lippen. Geen idee hoelang we de enige lift in het gehele appartementencomplex in beslag hebben genomen. Daar waren wij op dat moment totaal niet mee bezig.

Mijn handen gleden naar beneden, naar zijn welbekende stijve die ik maar al te graag in mijn mond neem. En dat is wat ik deed, terwijl hij zich probeerde staande te houden in de te krappe lift, gaf ik mijn mond toegang tot zijn heerlijke stijve. Mijn vriend gromde van genot toen hij zich in mijn mond leegde. Een geluid dat ik met alle plezier aanschouw.

En dit was nog maar het begin van onze vrijdagavond. We waren nog lang niet klaar. We namen de lift naar de vierde verdieping, naar zijn appartement en eenmaal daar werd ik van top tot teen verwend. Met onze bezwete lichamen op elkaar verloren we ons in het seksuele avontuur. En terwijl de zon onderging, lagen mijn vriend en ik uitgeput in elkaars armen. Vanuit het bed keken we via het balkon naar beneden, naar de drukke straten die gevuld waren met mensen die proostte op het weekend. De blauwe lucht maakte plaats voor heldere sterren. Ik keek liefdevol naar mijn vriend. Ik hou van hem en ik hou van de lente.’

