Erotisch verhaal: ‘Opgewonden trok hij mijn jas open en maakte hij de ritsen van mijn skipak los’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks op de piste.

‘Nu de winter in aantocht is, kan ik het niet laten om terug te denken aan dat ene moment. In de sneeuw. Op die piste in Oostenrijk. Gut, wat had ik een knappe snowboardleraar. Zijn woest aantrekkelijke blik, met zijn warrige, zonblonde haren… Hij zorgde ervoor dat ik het zelfs op die Oostenrijkse piste heet kreeg. Helaas moest ik het lekkere aanzicht delen met nog een paar andere meiden die op les waren. Gek genoeg kwam mister Snowboard telkens op mij af als we met z’n allen onderuit gingen.’

‘Toegegeven, zijn lessen waren pittig, maar verre van vervelend. Telkens vonden onze ogen elkaar en raakte hij mij nét iets te lang aan. Daaruit maakte ik op dat hij mij ook wel zag zitten. Wanneer we na een intensieve les op de barkrukken in de skihut belandden, begon het grote feest pas echt. De ene na de andere schnaps, glühwein in overvloed en foute après-skihits, het was een dolle boel. We kletsten, we lachten, we dansten… Ik, op zijn nek, in de polonaise door de hele kroeg. Ik had de avond van mijn leven en wilde nog lang niet naar huis.’

‘Dat we het naar onze zin hadden was duidelijk. Overduidelijk. De aantrekkingskracht stond als een zweefde als een kinetische vuurbal tussen ons en ja, dat merkte ook hij maar al te goed. In de overvolle bar tilde hij me op en droeg me naar buiten. Ik giechelde van de alcohol en kon verder geen zinnig woord uitbrengen. Ik liet me gretig leiden, de berg op.’

‘Na wat onhandig geklauter – wat niet door de berg kwam hoor – maar voornamelijk door het hoge alcoholpercentage in ons bloed, keken we voldaan uit op de skihut. In de verte hoorde we de muziek. We lieten ons in de sneeuw vallen en hij kuste me. Hier wachtte ik al de hele avond op. We zoenden minutenlang. Ik voelde geen kou, geen sneeuw. Ik was totaal ondergedompeld in zijn heerlijke warme lippen.’

‘Zoenen werd al snel voelen, voelen werd al snel meer. Maar hier, midden in de kou, onze kleren uittrekken? Ik dacht het niet. Hij legde uit dat we nog verder naar boven moesten wandelen. Daar zou een stilstaande skilift zijn, waar we ongegeneerd onze gang konden gaan. Je snapt, de adrenaline in een mix met geile gevoelens stroomden door mijn lijf.’

‘En daar zaten we dan, in een wiebelende skilift. Zijn mond op de mijne. Zijn handen onder mijn jas. Opgewonden trok hij mijn jas open en maakte hij de ritsen van mijn skipak los. Stond ik daar, halfnaakt in een skilift. Die cabine? Die voelde inmiddels als een stoomcabine aan. Dit was meer dan spannend. Onder de heldere sterrenhemel, in een verlaten skilift, seks met je skileraar, terwijl de geluiden van de skihut ergens in de verte nog te horen zijn.’

‘De laatste paar lessen waren nog leuker dan voorheen. Er zat een grote glimlach op mijn gezicht en onze blikken spraken boekdelen. ‘De skilift’, die hebben we nog een aantal keer in de avonden bezocht. Een snowboardvakantie in Oostenrijk, wat een heerlijke herinnering…’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.



