Erotisch verhaal: ‘Had ik zojuist een opkomend orgasme gestopt?!’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: eindelijk eens orgasme.

‘Een vrouwelijk orgasme. Het klinkt zo veelbelovend, maar in de praktijk kan het een hele opgave zijn. Niet wanneer ik het in mijn eentje doe hoor – geef mij porno en een vibrator en ik kom binnen no time klaar. Maar wanneer ik samen met mijn vriend ben? Different story. Waar hij na een paar keer stoten al een orgasme bereikt, kan het bij mij een eeuwigheid duren. Dan duurt het me te lang, voel ik me schuldig en geef ik het op. En ik ga echt niet in zijn bijzijn een porno-aflevering opzetten om op gang te komen, om vervolgens mijn vibo erbij te pakken…

Laten we vooropstellen dat ik echt wel geniet van seks. Zeker. Maar hoezo lukt het mij dan niet om gewoon een orgasme te krijgen? Lange tijd dacht ik dat ik de enige was. Dat iedere andere vrouw in de héle wereld gillend een hoogtepunt bereikt wanneer ze rijdend op de man zit, behálve ik.

Tot dat ik laatst ‘mijn struggle’ aan een paar vriendinnen opbiechtte. Bleek ik helemaal niet de enige in de wereld te zijn! Misschien is dit stap één in een nieuwe richting, het delen met anderen en je niet de enige voelen. Want op de een of andere manier viel er een last van mijn schouder en had ik minder druk om te moéten presteren. Mijn vriend weet hiervan, hij is heel lief en neemt alle tijd – maar ik moet het toch echt zelf proberen te fixen, meer proberen te ontspannen.

Ik was heel relaxt en had samen met mijn vriend een fijne dag. Terwijl we op bed lagen te kletsen, voelde ik een kleine rilling door mijn lijf. Ik had zin. Zin in seks. En ik besloot dat ik optimaal gebruik ging maken van dit gevoel. Ik begon mijn vriend gulzig te zoenen en greep met mijn hand naar zijn ballen die zo te voelen knellend in zijn broek zaten. Ik kneed en wreef erover heen en hoorde een geile kreun uit zijn mond.

Ik trok mijn shirt over mijn hoofd uit en terwijl ik bezig was met het losmaken van mijn broek, zag ik dat ook hij zich bevrijde van zijn inmiddels te strakke jeans. Ik klom op hem en gleed met mijn billen over hem heem. Glijdend, bouncend – over zijn stijve pik. Ik merkte aan mijn eigen ademhaling hoe opgewonden ik was en ik was klaar om hem in mij te voelen. Mijn vriend schoof het condoom over zijn stijve en liet hem langzaam in mijn glijden.

‘Terwijl ik kracht zette, voelde ik een gek gevoel in mijn onderbuik’

We sloten beiden onze ogen en genoten van dit intense gevoel. Ik greep me vast aan de muur boven zijn hoofd voor wat extra houvast, en terwijl ik kracht zette, voelde ik een gek gevoel in mijn onderbuik. Ik probeerde het te onderdrukken en versnelde mijn bewegingen. Maar het gevoel bleef, en hoe sneller ik op mijn vriend reed, hoe heviger het gevoel werd. Dit vond ik gek. Ik kende dit gevoel helemaal niet, en het leek net alsof ik moest plassen.

Ik stopte en terwijl ik mijn vriend een kusje gaf, zei ik dat ik even naar het toilet moest. Maar toen ik de badkamer binnenliep en op de wc-bril ging zitten, merkte ik dat ik helemaal niet hoefde te plassen… En toen kwam het besef. Ik hoefde helemaal niet plassen – dit gevoel van zonet was een opkomend orgasme!? Die ik dus had gestopt. Oh oh oh, wat voelde ik mij stom.

Ik liep naar mijn vriend en biechtte op wat ik zonet had gerealiseerd. We moesten beiden lachen en waren enerzijds blij. Blij dat ik het dus wél kan. Dat het tijd nodig heeft, maar dat er hoop is. We zijn niet verder gegaan, maar ik wist wel: de volgende keer moet ik niet denken dat ik moet plassen, maar gewoon doorgaan. Doorgaan tot het hoogtepunt. Mijn hoogtepunt.’

