Erotisch verhaal: ‘Wil je met ons zoenen? vroegen we ondeugend’

‘Het is bijna 31 december. Dé avond van het jaar waar iedereen hysterisch over is. Not me. Mijn planning ziet er ongeveer zo uit: thuis met vrienden met een bak oliebollen, top 2000 op de radio, een pakje Marlboro (ja, op speciale gelegenheden mag je roken) en twee flessen bubbels (per persoon).

Oké, natuurlijk was dit andere jaren wel anders. Het jaarlijkse ritueel werd door mijn vriendinnen altijd maanden vooruit gepland. In oktober werd een groepsapp aangemaakt, om maar niet te beginnen over naar de helse zoektocht naar de meest glamoureuze jurken en kaartjes voor de dikste feesten.

Dit was vroegâh. Leuk, maar klaar mee. Alhoewel ik er wel een leuke anekdotes aan heb overgehouden. Zoals die ene New Year’s Eve met mijn beste vriendin…

‘Mijn make-up heb ik nooit meer zo fleeky gehad als die ene avond’

We waren met de meiden en hadden kaartjes voor een feestje in Amsterdam. We droegen, inderdaad, de mooiste jurken en mijn make-up heb ik nooit meer zo fleeky gehad als die ene avond. Bij binnenkomst waren we allemaal al flink aangeschoten. Mijn beste vriendin en ik manoeuvreerden ons door de menigte heen, op naar de dansvloer. Wodka Lime in onze hand en geen idee hebbende waar de andere meiden waren gebleven.

We dansten, waren dol en dronken, en ons prima bewust van de mannen om eens heen. Uitdagend dansten we om de prikkende ogen nog groter te maken.

‘Heb jij zin om met ons twee te zoenen?’

Dat vonden we leuk. We voelden ons onoverwinnelijk, namen shotjes en voelden ons nog onoverwinnelijker. Welke comfortzone?! Die was in geen velden of wegen te bekennen. Mijn vriendin pakte mijn hand en liep op een jongeman af. Zonder dat ik haar kon tegenhouden of überhaupt besefte waar ze mee bezig was, hoorde ik haar tegen een veel te jonge gast zeggen: ‘Heb jij zin om met ons twee te zoenen?’

En daar gingen we. Zoenend. Met z’n drie. Mijn beste vriendin en ik en een wildvreemde gast. Oké, dit was leuk. Heel leuk. We voelden ons stout, dapper en sexy. We kregen de smaak te pakken en gingen op zoek naar het volgende slachtoffer. Daar stond weer een knappe vrijgezel. ‘Zoenen?’ En ja hoor, daar gingen we.

Dat was basically onze New Years Eve. Zoenen met vreemde mannen. Met z’n twee. Een aantal mannen wilde daarna een drankje met ons drinken, maar daar hadden we geen zin in. Dus glipten we ertussenuit zodra hij naar de bar liep. Kleine boefjes waren we.

Totdat we de Amerikaanse Ethan ontmoette. Een stoot van een vent. Getint, groot en een afgetraind lichaam gehuld in een nette blouse. ‘Durf jij dit?’, vroeg ik aan mijn vriendin. Ze zag hoe ik zwijmelde.

Ze stapte op hem af en (of course) zag Ethan dit wel zitten. We zoenden en zoenden, maar in plaats van daarna weg te sneaken, bleven we bij hem plakken. We raakten in gesprek en waren beiden overdonderd van de charme van deze Amerikaan. We kletsten, proosten, zoenden en shotten en toen het inmiddels al rond een uur of vier was bood hij aan om mee te gaan naar zijn hotel.

De volgende ochtend werd ik wakker met een kurkdroge mond, zoekend naar mijn slipje in de rommelige suite. Ik keek hoe mijn vriendin naakt naast de goddelijke Amerikaan lag.

Ik moest grinniken. Wat hadden we in godsnaam gedaan!? Zachtjes maakte ik haar wakker en wuifde dat we weg moesten. We sprokkelden onze spullen bij elkaar en glipten de hotelkamer uit. We proberen nog steeds te achterhalen wat er die nacht is gebeurd, maar veel verder dan de herinnering aan het prachtige, naakte torso van Ethan en onze slipjes de volgende ochtend op de vloer, komen we niet.

Een ding weten we wel: dankzij Ethan hebben we een mooie anekdote voor de komende oudejaarsavond om te vertellen aan onze vrienden wanneer we rustig, thuis op de bank met een bak oliebollen zitten.’

