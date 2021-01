Erotisch verhaal: ‘Ik kon niet wachten op een avond met deze oudere man’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: een oudere man met de ervaring van een puber.

“Het was zondagmiddag en met een lichtelijke kater lag ik uitgestrekt op de bank. Ik lag helemaal klaar voor een avondje Netflix toen mijn telefoon trilde. Met moeite kneep ik mijn ogen fijn en keek op het scherm of het iets is waar ik mijn telefoon voor wilde oppakken. Hmm. Hoe brak ik ook ben, ik kon het niet laten om te reageren.

Of ik ‘zin heb in sushi’ vanavond. Stuurde hij. Een korte introductie over ‘hij’: een knappe, fitte man van in de veertig die ik een tijd geleden via werk had leren kennen. Hij is wat ouder dan ik, maar hé – leeftijd is maar een getal. En dat hij de veertig is gepasseerd is niet aan hem te zien. Zijn gezicht is knap, fris en zijn lichaam: ja daar zeg je U tegen. En dan niet omdat hij oud is.

Kortom: van deze man wilde ik meer weten en dat was voor hem wederzijds. Sinds we nummers hadden uitgewisseld was het verre van zakelijk. Tenminste, vanuit zin kant. Ik was nog niet zo goed in ‘flirten met oudere, zakelijke mannen’, want toen hij vroeg om eens samen een wandeling te maken en een koffietje te drinken, dacht ik dat hij iets werkgerelateerds wilden bespreken. Het kwartje viel wat later toen hij aangaf ook bij hem thuis te kunnen ‘koffie drinken, of een wijntje’. Aha, een wijntje dacht ik. Nu komt de aap uit de mouw.

Ik fantaseerde avonden achterelkaar over hoe hij me veroverde. Hoe hij mij alle hoeken van de kamer zou laten zien. Hoe hij mij zou verwennen, van top tot teen. Dat hij dingen met mij zou doen die alleen hij kan omdat hij ervaren is. Ik kon niet wachten op een avond met deze sterke, oudere man.

Nou, na deze ellendige lange inleiding zijn we terug bij het moment dat ik met een kater van de avond ervoor op de bank lag en overwoog om toch op zijn aanbod van sushi in te gaan. Al dacht ik wel: dat kost me twee paracetamols en een uitgebreide douche (lees: haren wassen en een rigoureuze ontharingsbeurt). Ontharing? Ja, je gaat me niet vertellen dat hij en ik die al weken flirten via de app alleen even een hapje sushi eten. Ik wilde meer. En daarom trok ik mijn pikante, zwarte lingeriesetje aan met daaroverheen een strakke jeans met hoge laarzen mét hak. Kom maar op, mister business.

Hij bestelde een taxi voor me en terwijl ik nog een laatste blik in de spiegel gaf, hoorde ik de claxon buiten.Met lichtelijke zenuwen gemixt met nog een licht hoofdpijntje liep ik naar buiten. De taxirit duurde een eeuwigheid maar toen ik eenmaal bij zijn huis arriveerde wachtte hij mij buiten op. Met een brede glimlach opende hij de deur, blij dat ik er was. Hij droeg een witte blouse met een vintage jeans. Hoe hot!? Ik was verkocht en voelde meteen een kriebel in mijn buik. Spanning en aantrekkingskracht gok ik. De sushi stond netjes gedekt op tafel, kaarsjes brandden en onze glazen waren gevuld met wijn. We proosten op deze avond. Mijn kater was ik inmiddels vergeten en dit was het meer dan waard dat ik van de bank was gekomen. We kletsten over van alles en ik kreeg geen hap door mijn keel. Ik was veel te gespannen en mijn honger was al weg bij het moment dat ik hem bij de voordeur zag staan in zijn sexy outfit. Mijn enige honger was zijn lichaam, maar daar moest ik nog lang op wachten als ik zijn gespreksstof moest geloven.

Toen de fles wijn leeg was verplaatsten we ons naar de bank. Subtiele aanrakingen vanuit zijn kant lieten blijken dat ik vanavond mijn sexy lingerie niet voor niets had aangetrokken. En yes, hij boog zich over mij heen en zoende mij zacht en subtiel. Vanbinnen slaakte ik een zucht. ‘Eindelijk’, dacht ik. Ik was horny as fuck en wilde dat ze man mij door het hele huis zou leiden.

Hij zat op de bank en ik zat op hem. Het wondt me op en ons gezoen werd heviger en geiler. Zijn handen vonden een weg in mijn jeans en zijn vingers ontdekten mijn slipje. Terwijl ik mijn ogen sloot en genoot, wilde ik hem zoenen en contact maken. Onmogelijk, dus focuste ik mij op zijn vingerspel al vroeg ik mij af of hij na veertig jaar nog niet wist waar de clitoris zit. Ik liet het en gaf een mini kreun omdat het toch wel lekker voelde om daar aangeraakt te worden. Die ene kreun was voor hem het teken: “Kom je al?”, vroeg hij.

Ik keek hem verbaasd aan en zei: “Je bent 1 minuut bezig, zo snel gaat dat niet”. Dat begreep hij kennelijk niet dus besloot ikzelf het hef in handen te nemen. We zoenden en met mijn billen reed ik over de bobbel die stevig doordrukte in zijn jeans. Alweer maakte hij nul contact met mij en hijgde in mijn oor hoe opgewonden hij was. Ja, geil als iemand dat zegt, maar bij hem kwam het nogal egoïstisch over. Deze man zoende mij niet eens meer, maar had zijn ogen gesloten en zijn hoofd naar achteren!? Puur gefocust op zijn eigen genot. Ik begreep er niets van, maar dacht: dit komt wel goed. Ik trok zijn jeans naar beneden en kleedde ook mezelf uit. Daar was hij ook totaal niet mee bezig en bleef passief en hijgend zitten op de bank. Ik kroop weer op hem met beide nog ons ondergoed aan. Ik begon hem rustig te zoenen, maar deze man was niet te houden. Letterlijk het enige wat ik deed was hem kussen en mijn billen over zijn stijve (die zelfs nog in zijn onderbroek zat) rijden. Hij hijgde in mijn nek en zei: “Ik ga komen”. Ik dacht: huh!? Hoe dan. Nu al? Maar dat zei ik niet. “Doe even wat rustiger”, zei ik subtiel en zoende zijn nek en stopte met rijden. Maar deze man was verloren. Hij was puur met zichzelf bezig en ik vroeg me af: of hij was gewoon botergeil en kon zich niet meer inhouden of hij had al heel lang geen halfnaakte dame met lingerie op hem gehad. Wat het ook was: ik haalde vrij weinig genot uit deze date en vond hem vooral heel egocentrisch.

Deze ervaren man was verre van ervaren en heeft me letterlijk nul hoeken van de kamer laten zien. De woorden die ik eerder die avond dacht dat het ‘meer dan waard was dat ik van de bank was gekomen’, nam ik in een keer terug. Ik wilde zo snel mogelijk terug naar mijn eigen bank met een heerlijke, slechte Netflixfilm. En dat is wat ik deed.”

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.