Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een pikant rollenspel.

Lees ook:

‘Hij verwende mij alsof ik de laatste vrouw op aarde was die hij mocht beminnen’

‘Opnieuw?’, vroeg hij. En daar ging poging twee. Hij belde aan, ik deed open. Gelukkig verliep het deze keer wél goed. En het ging veel sneller dan de vorige keer. Hij had nog maar een paar seconden die douchekop in zijn handen en kon zijn ogen niet van me af houden.

Hij bekeek me van top tot teen, rustig. Bescheiden keek ik naar de vloer. Alsof ik een onschuldig meisje was. Maar niet heus. Ik voelde me gevleid en speelde speels met het bloesje dat ik droeg.

‘Ik kan me niet meer beheersen, mevrouw. Mag ik u alstublieft zoenen?’

Ik deed niet eens iets écht geils, maar hij hield het niet meer. Geen tekst. Geen verleiding die nodig was. Hij zette zijn sterke handen tegen de muur, naast mij en doordrong me met zijn vurige blik. ‘Ik kan me niet meer beheersen, mevrouw. Mag ik u alstublieft zoenen?’, vroeg hij.

Lees ook:

‘Ik bezocht de meest erotische winkels in de stad en kocht het geilste pakje dat ze hadden’

Tijd en ruimte om antwoord te geven kreeg ik niet. Ik voelde zijn warme lippen op de mijne en liet me volledig los in het moment. We trokken zo snel als we konden onze kleren uit en sprongen onder de douche.

Waterstralen stroomde over onze naakte lichamen. Het rook er naar kokosdouchegel en zachtjes wreven we de zeep uit over elkaars lichaam. Tot hij me opeens stevig vast pakte en omdraaide. Zonder enig genade duwde hij zich bij me naar binnen. Ik kon geen kant op maar voelde me veiliger en geiler dan ooit. Mijn loodgieter. Mijn lekkere, lieve loodgieter.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.