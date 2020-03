Erotisch verhaal: ‘Ik geniet nog heel even van deze geile, quarantaine seks’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een geile week in quarantaine.

‘Morning lieffie’, fluistert mijn vriend zachtjes in mijn oor. Met zijn neus woelt hij door mijn haar en snuift de geur op. Het is nog niet eens acht uur zie ik op de wekker naast mijn bed – veel te vroeg, gaat er door mijn hoofd. De zon glipt langs de gordijnen mijn slaapkamer binnen en mijn hart maakt een sprongetje door het idee dat het alweer een mooie, zonnige dag wordt. Tenminste iets positief in deze nare tijden. Ik druk me stevig tegen zijn warme lijf aan en mompel dat ik nog heel even wil blijven liggen. Ik sluit mijn ogen en ben van plan om rustig weg te doezelen, maar daar denkt hij anders over.

Ik voel hoe zijn hand onder de lakens gaat, op zoek naar mijn middel. Aftastend en zoekend naar het plekje tussen mijn benen. Ik spreid mijn benen en geef hem toestemming om mijn clit een goedemorgen te wensen. Ik was nog niet eens helemaal ontwaakt, maar dit gevoel zorgt voor meer energie dan twee sterke koppen koffie. Hij bukt zijn hoofd onder de lakens en gaat hij op avontuur, ver weg naar beneden. Met zijn tong, zachtjes en subtiel. Ik laat mijn hoofd ontspannen op het hoofdkussen en sluit mijn ogen. Deze ochtend kan niet beter beginnen.

Een uurtje later zitten we beiden fris en fruitig te werken aan de keukentafel. Thuiswerken samen met je nieuwe liefde tijdens deze quarantaine dagen is heus zo erg niet. Op elk willekeurig moment van de dag, wanneer we ook maar zin hebben – grijpen we de kans om het bed in te duiken. En wat zeg ik? Niet eens altijd het bed. De keukentafel, het balkon, de bank, de douche – ik denk dat we inmiddels ieder plekje in mijn appartement hebben getest.

Ik loop naar het aanrecht om koffie te zetten en voel twee handen op mijn dijen. Nog geen uur uur geleden lagen we te vrijen in bed en deze hitsige man wil nu weer. “We zijn aan het werk schatje”, zeg ik, “en daarnaast heb ik zo meteen een videomeeting met de redactie”. Daar trekt mijn vriend zich niets van aan. “Heel even”, zijn zachte, geile stem kriebelt in mijn oor. Ik druk op het aan-knopje van de koffiemachine en draai me naar hem om. Onze neuzen raken elkaar aan en meteen voel ik zijn mond op de mijne. Even blijven we tegen elkaar staan, zoenend, maar al snel tilt hij mij op en zet me neer op het aanrecht. Goh. Werk? Zó snel ben ik dat vergeten…

Hij trekt mijn broek omlaag, spuugt op zijn vingers en brengt ze zonder genade bij me naar binnen. Ik sla mijn hoofd achterover, klaar me om over te geven aan het overheerlijke vingerwerk van mijn vriend. Ondertussen trek ik zijn joggingbroek omlaag en zie ik dat zijn harde lul geen opwarming meer nodig heeft. Hij trekt zijn vingers uit me en steekt zijn stijve in een keer, regelrecht bij me naar binnen.

Zijn handen klemmen zich om mijn heupen terwijl hij harde stootte geeft. Ik kreun zachtjes in zijn mond terwijl onze tongen onlosmakelijke rondjes draaien. Ik proef zijn lippen en voel zijn stoten. Maar dan hoor ik gerinkel. Een videocall. Ik kijk over zijn schouder naar de tafel en zie op mijn laptop een inkomende oproep. “Shit”, vloek ik. Maar mijn vriend lijkt er niets om te geven. “Schatje, die collega’s van jou kunnen rustig een paar minuten wachten”, en zonder te wachten op mijn reactie, snoert hij mij de mond met zijn natte lippen.

Ik wil hier niet eens iets tegenin brengen. Ik geef me over en gooi genietend mijn hoofd weer achterover. De koffie is klaar, mijn collega’s zitten te wachten – maar ik geniet nog heel even van deze geile, quarantaine seks.

