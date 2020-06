Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: geflirt op de werkvloer.

‘Ik keek in de achteruitkijkspiegel en zag de zon langzaam achter de hoge gebouwen verdwijnen. Ik reed weg uit de grote stad, op naar de kust.

Naar de plek waar hij op me wachtte.

Mijn klamme handen hield ik stevig aan het stuur. Het is al de tiende keer dat we dit doen, maar elke keer ben ik meer en meer zenuwachtiger.’

Geflirt op de werkvloer

‘Het begon allemaal op kantoor. Ik werk op een redactie. Hij is van de ICT. Op een maandagochtend, toen mijn server het voor de zoveelste keer begaf, belde ik gefrustreerd naar zijn afdeling. Binnen no time stond hij op mijn kantoor en ging hij met volle concentratie achter mijn bureau zitten.

Ik bekeek zijn donkere, lange krullen die net niet op zijn schouders vielen. Hij is jong, maar niet veel jonger dan ik. Zijn handen waren groot en ik volgde zijn lange, brede vingers die over het toetsenbord gleden. Zouden zijn perfecte handen iets zeggen over zijn…? Terwijl deze gedachte door mijn hoofd spookte, keek hij op en zei: ‘Het is gelukt, mevrouw’.

Hoe hij ‘mevrouw’ zei klonk zo enorm sexy. Ik probeerde niets te laten blijken en knikte vriendelijk bedankt. Onze ogen keken elkaar net iets te lang aan. Snel wuifde ik dat ik weer aan het werk moest en keek hem na terwijl hij mijn kantoor uitliep. Zodra hij de hoek om was, slaakte ik een diepe zucht. Ik wapperde met een papiertje in mijn nek en liet me onderuit zakken in mijn bureaustoel (dit was allemaal lang vóór corona).

Net op het moment dat ik mijn ogen sloot en bedacht hoe hij me hier hard op het bureau zou neuken, werd er op de deur geklopt. Ik schoot omhoog en zag hém in de deuropening staan. ‘Mijn harde schijf ligt nog aangesloten op uw computer’. Zonder dat ik überhaupt antwoord kon geven, liep hij op mij af. Hij leunde over mij heen en ik rook zijn mannenparfum. Weer keken onze ogen elkaar iets te lang aan en voordat ik realiseerde wat ik deed, gaf ik hem mijn visitekaartje en zei: ‘Voor wanneer ik iets voor jou terug kan doen’. Hij liep mijn kantoor uit en gaf me de meest verleidelijke knipoog die ik in jaren had gezien.

En nu zat ik dus in de auto.

Op weg naar hem.

Sinds de eerste keer dat we elkaar ‘buiten werktijd’ hebben gezien, is er geen houden aan. De eerste keer was op werk, op het toilet – maar dat wil ik niet. Daar heb ik een te belangrijke functie voor. Thuis is ook geen optie. Hij heeft een vrouw en twee kinderen en ik woon sinds kort ook samen.

Vraag me niet waarom ik dit dan doe, ik ben dolgelukkig met mijn vriend, maar toch ben ik niet te stoppen. Erger nog: ik wil niet stoppen.

Onze lichamen kunnen niet zonder elkaar en we gedragen ons als uitgehongerde beesten wanneer we elkaar een week niet hebben aangeraakt.

Ik kwam aan op de verlaten parkeerplaats. Mijn auto parkeerde ik naast de zijne en ik zag hoe hij uitstapte en op zijn gemak voorlangs mijn auto naar me toe liep. Zijn hand nog niet eens op de deurklink en ik kon zijn geur al ruiken.

Ik ademde diep en het avontuurtje kon beginnen.

Zonder een woord uit te brengen, pakte hij met zijn twee handen mijn gezicht vast. Zijn tong draaide rondjes in mijn mond.

Ik beet op zijn lippen en fluisterde dat ik hem wilde voelen.

In mij, hier op de achterbank.

We doken naar de achterbank en zonder enig voorspel kroop ik op hem. Ik gaf het tempo aan, wild en met een snelle ademhaling. Zijn handen gleden van mijn heupen naar mijn rug en van mijn rug naar mijn borsten.

Die lekkere handen zal ik nog een week lang op me voelen wanneer ik mij uitstekend formeel gedraag op kantoor.

Maar voor nu was ik nog even iemand anders.

Ik stak mijn tong in zijn mond en reed ritmisch op zijn stijve tot ik diep vanbinnen een hemels orgasme voelde opkomen.

Nu was ik nog heel even niét die zakelijke redacteur. Voor nu liet ik me heel even gaan.’

