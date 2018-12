Erotisch verhaal: ‘Ik ritste zijn broek los en ging op mijn hurken zitten’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een wilde avond in een bar in Praag.

‘De kerstlichtjes in de straten van Praag maakten de stad meer dan gezellig. Het was avond en begin december, de koude wind blies langs mijn nek. Ik trok mijn fake fur-jasje dicht tegen me aan, terwijl we verder liepen, op zoek naar een leuke kroeg. Het was een studietrip, maar in de avonden waren we vrij om iets leuks te doen, dus daar maakten we goed gebruik van.

We vonden een café waar het gezellig en warm was. We trokken onze dikke jassen uit en we waren ready to party in onze mooie tops. We hadden meteen de aandacht van de barman en bestelden allemaal een lekker biertje. Maar terwijl al mijn vrouwelijke studiegenoten hun ogen op de barman fixeerden, was ik in iemand anders geïnteresseerd.

Verderop stond een studiegenoot, lang en slank gebouwd met lichtbruine krullen. Hij was van een heel andere klas en tijdens de colleges had ik hem ook nooit eerder gezien. Ik had hem aan het begin van deze reis gespot en sindsdien krijg ik hem maar niet uit mijn hoofd. Ik zuchtte. Ondertussen zag ik dat de meiden begonnen met proosten en half dromend hief ik mijn glas in de lucht.

In mijn ooghoeken zag ik hem naar de bar lopen. Dit is mijn kans, dacht ik. Nu moet ik toeslaan. ‘Mag ik hier zitten?,’ vroeg ik terwijl ik naar de barkruk naast hem wees. Hij knikte vriendelijk. Nu kon ik hem eindelijk eens van dichtbij bekijken. Ik verloor me in zijn leuke krullenkop en bekeek aandachtig zijn stoppelbaardje. ‘Proost,’ zei hij. Ik ontwaakte acuut uit mijn dagdroom. Hij had twee typisch Tsjechische biertjes in zijn handen. Een voor mij en een voor hem. ‘Ik dacht dat je ook wel dorst zou hebben,’ zei hij. Ik glimlachte en smolt vanbinnen.

Na dat ene biertje dronken we een tweede. Die tweede werd een derde en erna ben ik de tel kwijt geraakt. Waar we eerst nog een diepgaand gesprek voerden, kraamde we nu alleen nog maar onzin uit. Ach. Deze man was gezellig én woestaantrekkelijk. We keken elkaar diep in de ogen aan. Bedolven onder lust beet ik op mijn onderlip – een onbewust teken van mijn kant. Maar dit teken nam hij meer dan serieus. Hij stond op, pakte mijn hand en leidde me mee, naar achter in het café.

De muziek klonk luid door de inmiddels overvolle kroeg. We duwden ons door de menigte heen en eindigden achteraan, bij de toiletten. Hij duwde me tegen de muur en drukte zijn lippen tegen de mijne. Ik was verrast, deze grote vent kuste subtiel en zacht. Ik woelde met mijn handen door zijn bos krullen en nam zijn heerlijke parfum goed in mij op.

We glipten bij de vrouwentoiletten naar binnen en kozen het laatste hokje. Ik kon niet wachten om zijn lippen weer te kunnen proeven en gooide mezelf in zijn armen. Ik ritste zijn broek los en ging op mijn hurken zitten. Ik ontfermde me over zijn prachtige, grote, stijve pik. Ik ontspande mijn keel en nam hem zo diep mogelijk in mijn mond. Hij hield mijn hoofd stevig vast en en gromde hard. Mijn innerlijke zelf was trots. Trots dat ik hem dit genot bezorgde.

Maar toen, abrupt, in een keer, werd ons moment verstoord. Hard gebonk klonk op de toiletdeur. Met zijn stijve nog in mijn mond, keek ik verbaasd op naar boven. Wat was dit? Die vraag bleef niet lang onbeantwoord. Een agressieve mannenstem schreeuwde iets in het Tsjechisch. Het was wel duidelijk waar dit over ging. Oeps… Met knalrode hoofden kwamen we voorzichtig het hokje uit. We begrepen geen woord van wat de bewaker zei, maar het was duidelijk dat je niet met z’n tweeën in een wc-hokje mag…

Half in shock werden we door de bewaker buiten gezet. We keken elkaar verschrikt aan maar schoten toen beiden hard in de lach. Mensen op straat keken ons verbaasd aan. Hij pakte mijn hand vast en samen liepen we verder, door de gezellig versierde straten van Praag.’

