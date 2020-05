Erotisch verhaal: ‘Ze klimt over de bar heen en duwt me tegen de muur’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een knappe barista in een rode blouse.

‘Het is vroeg in de ochtend. Ik stap uit de douche, wikkel een handdoek om mijn hoofd en loop zonder af te drogen naar mijn slaapkamer. Druppels glijden over mijn rug en mijn buik. Ik zie hoe de zonnestralen door de satijnen gordijnen mijn kamer binnen schijnen, ze stralen warmte op mijn naakte lichaam.

Ik grijp naar de bodylotion en en ga zitten op mijn bed om me in te smeren. Langzaam smeer ik mezelf in. Van mijn onderarmen, door naar boven. Van mijn hals naar mijn buik. Van mijn buik naar mijn bovenbenen. En weer terug naar boven. Ik stop bij mijn borsten. Ik pak de tube en giet een beetje lotion op mijn tepel. Het voelt koud en een kleine rilling schiet door mijn blote lichaam.

‘Langzaam en teder smeer ik mijn borsten in’

Ook op mijn andere tepel giet ik lotion waarna ik vervolgens mijn beide borsten langzaam maar teder begin in te smeren. Mijn handen glijden soepel over mijn ronden borsten en wanneer de lotion al een tijdje is ingetrokken, masseer ik door.

Ik spreid mijn benen, wetende dat mijn handen daar naartoe gaan afdwalen. Ik sluit mijn ogen en terwijl ik mijn eigen, intieme plekje masseer, fantaseer ik over de knappe barista van mijn favoriete koffietentje. Ze heeft prachtige lange, bruine lokken. Haar groene ogen keken mij doordringend aan toen ik drankjes bestelde bij haar aan de bar.

Ik denk terug aan die ene dag en fantaseer hoe ze me over de bar naar zich toe trekt. Dat ze me zonder enige genade kust. Dat ik me overgeef aan de lust van deze prachtige vrouw en dat opeens niemand meer in de koffiezaak is, behalve zij en ik. Ze klimt over de bar heen en duwt me tegen de muur. We zoenen woest en uitbundig. Als twee uitgehongerde hyena’s.

Haar borsten zijn mooier dan mooi in haar rode blouse. Ik grijp ze vast, ze pakt mijn hand en legt hem ter goedkeuring op haar borst. Ik masseer, knijp, en wring een knoopje los zodat ik in haar rode blouse kan glijden. Ik voel hoe stijf haar tepel is en ik weet precies hoe fijn stijve tepels voelen. Ik voel de opwinding in mijn kruis waar haar natte vingers rondjes draaien om mijn klit.

Ze duwt me stevig tegen de muur van de kroeg waar we nog steeds alleen zijn. Ze masseert en draait over mijn klitje en ik voel een hoogtepunt opkomen. Ik ben te opgewonden en te dichtbij een orgasme om haar borsten nog enigszins te bevredigen. Voor heel even staat de wereld stil en wanneer ik in haar prachtige groene ogen kijk, kreun ik van de bevrijding van een goddelijk orgasme. Ik hijg en de knappe barista geeft mij tevreden kusjes.

Langzaam open ik mijn ogen. De zonnestralen schijnen nog steeds op mijn blote borsten in mijn eigen slaapkamer.’

