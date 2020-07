Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: Anne’s vriend stopt midden in de vrijpartij…

‘Ik wil je voelen, schatje’, fluisterde mijn vriend in mijn oor, waarbij zijn tong vluchtig over mijn oorlel danste, terwijl hij de knoopjes van mijn blouse een voor een losmaakte.

Langzaam.

Knoopje voor knoopje.

Zijn woorden kietelden in mijn nek. Ik zuchtte met een glimlach. Ik wilde hem ook, maar voordat hij weer wat in mijn oor kon fluisteren, snoerde ik liefelijk zijn mond met mijn lippen.

Hij struggelde met de haakjes van mijn kanten bh. Na wat gestuntel kwam de bh los, vielen mijn boobies trots er uit.

Met een bewonderende blik keek hij, alsof hij ze voor de eerste keer zag.

Met zijn handen greep hij beide borsten vast. Hij kneep.

Kneep harder.

Mijn tepels werden hard. Stijf. Geil vind ik dat.

Met zijn sappige tong danste hij van de ene tepel naar de ander.

Ik sloot mijn ogen en genoot van de kunstwerkjes die hij maakte met zijn lippen, tong en tanden op en rondom mijn gevoelige borsten.

Ik duwde hem. Hard. Op zijn rug en klom op hem. Kleine. subtiele, zachte kusjes werden afgewisseld met grote, lustige tongzoenen. Terwijl ik mijn ogen nog dicht had en me liet meevaren. bracht ik mijn hand naar zijn pik. Ik was in een stoute bui. Zo’n bui dat ik meevaar op de lust en mezelf laat gaan.

Hij droeg alleen nog zijn boxershort en ik zocht met mijn hand een weg naar binnen. Mijn vriend was net zo geil als ik. Zijn pik was flink stijf en aan zijn ademhaling te horen, was hij goed opgewonden.

Hij kon zijn geilheid moeilijk in bedwang houden, wat het voor mij extra leuk maakte om rustig aan te doen. Ik teasde hem. Een subtiel zacht kusje hier, een likje met mijn tong daar.

En tussendoor zachtjes kreunen.

‘Aah.’

‘Aaaah.’

Reed met mijn billen over zijn stijve.

Terwijl zijn boxershort nog steeds aan was, zag ik aan zijn ogen hoe intens hij hunkerde naar een vrijpartij met mij. Het was niet alleen hij die hijgde van opwinding, ook ik kon me steeds moeilijker bedwingen. We waren woestig wild. Ik voelde zijn stijve pik. Ik voelde hoe nat ik was.

Terwijl ik mijn eigen slipje uittrok, pakte hij een condoom uit de la van het nachtkastje. Toen die strak om zijn stijve zat, legde hij me op mijn rug en kroop hij met zijn grote mannenlijf bovenop me.

Hij greep zijn pik in zijn hand. En wilde bij mij naar binnen komen.

Ik spreidde mijn benen en voelde hem in één keer naar binnen glijden. Wat was ‘ie hard. Kneiterhard.

Ik kreunde. Bewoog mee zodat ik zijn pik extra goed voelde. Zijn harde pik.

Hij stootte, steeds harder en harder – maar toen stopte hij. Met grote ogen keek hij mij geschrokken aan. Het intieme moment was een klap voorbij, en ik wilde doorgaan. Bijna geïrriteerd begreep ik niet waarom hij stopte.

‘Het is weg’, zei hij met een trillende stem.

Hij duwde zich van me af en zat op zijn knieën naast me op het bed.

‘Wat is weg?’, vroeg ik verbaasd. En terwijl ik mijn vraag stelde drong het tot me door.

Zijn pik die zonet nog heerlijk stijf was, hing er nu slap én zonder condoom bij. Ik voelde het rubbertje in me zitten en sloeg geschrokken een hand voor mijn mond.

Ik was in de war, maar moest door de spanning giechelen. Ook hij moest een beetje lachen en bood hulp om het eruit te halen, maar dat deed ik liever zelf. Ik voelde voorzichtig met twee vingers, maar vond niets. Het zat dieper. Dus ik deed een tweede poging. En een derde en een vierde.

Niets lukte en lichtelijk raakte ik in paniek.

Scenario’s schoten door mijn hoofd dat ik straks naar de Eerste Hulp zou moeten. Ik zag mezelf al op zo’n tafel liggen waar een jonge coassistent (no offense) een condoom uit mijn vagina moest graaien. Hell no. Ik kon dit zelf en waagde een nieuwe poging. En toen, helemaal diep , voelde ik een glibberig stukje rubber zitten. Voorzichtig trok ik het naar buiten. Mijn vriend kon het niet aanzien, hij had het nog benauwder dan ik.

Opgelucht dat we waren! Onze geile vrijpartij liep dan wel in de soep, maar we kropen met onze naakte lichamen dicht tegen elkaar aan en konden alleen maar lachen en knuffelen. Misschien wel net zo intiem als een geile vrijpartij.’

