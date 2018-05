Erotisch verhaal: ‘Hij schopte zijn broek op de vloer en eindelijk, eindelijk, mocht ik hem voelen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks op het aanrecht bij je nieuwe baan.

De eerste paar weken bij mijn nieuwe werk waren spannend. Niet alleen mijn baan -als teamleider van een restaurant- was nieuw, maar ook de aanwezigheid van de aantrekkelijke chef-kok maakte mij zenuwachtig. Want hé, wat was dat een stuk. Al vanaf mijn eerste werkdag viel ik als een blok voor zijn donkere haren, bruine ogen en heerlijk Braziliaanse accent.

De vonken vlogen van twee kanten, want ook hij had veel aandacht voor mij. Tijdens besprekingen waren zijn ogen continu op mij gericht en zijn geflirt bleef niet onopgemerkt. Al dat flirten maakte mij nog zenuwachtiger dan dat ik al was. Maar vervelend? Nee, verre van. Naarmate ik er langer werkte, durfde ook ik moves te maken. Er ontstonden korte aanrakingen en telkens wanneer ik de keuken betrad was er oogcontact tussen ons. Het was leuk. Heel leuk en spannend. Heel spannend.

Het bleef niet alleen bij oogcontact. Op een late avond, toen alle gasten en het personeel naar huis waren, hadden de chef-kok en ik het restaurant voor ons alleen. Ik schonk ons beiden een glas rode wijn in en we namen plaats op het aanrecht in de ruime keuken. We dronken en kletsten en al snel was de fles rode wijn leeg. Gelukkig bevonden we ons in een restaurant, dus alcohol was er in overvloed. Hij liep naar de bar toe en even later kwam hij terug met een fles jenever in zijn hand. De shotjes sloegen goed aan. We lachten, hadden de diepste gesprekken en onze aanrakingen waren intenser dan intens.

We keken elkaar diep in de ogen en dat was het moment. Het moment waar ik vanaf dag één al naar smachtte. Zijn prachtige, dikke, Braziliaanse lippen vonden mijn mond. Zijn zoen was meer dan perfect. De mix van rode wijn en jenever smaakte gek genoeg heerlijk op mijn tong. Weer keken we elkaar doordringend in de ogen aan. Ik las het aan zijn blik. Hij wilde mij. Mij proeven. Mij eten. Mij nemen, hier, op het aanrecht in de keuken van het restaurant.

Hij kwam voor mij staan en ik spreiden mijn benen. Zo kon hij heerlijk tegen me aan duwen en ja, dat heb ik goed gevoeld. Zijn erectie sprong zowat uit zijn broek. Ik verloste hem uit zijn wulpse lijden en knoopte zijn broek open. Daar stond ik dan, oog in oog met de grootst geschapen man die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Ik moest even slikken. Hoe zou dit passen? Hij zag mijn bezorgdheid en zei: ‘rustig schatje, dit zal geen pijn doen, je gaat ervan genieten’. Ik geloofde hem en liet me volledig aan hem over. Hij trok mijn blouse open, schoof mijn kokerrok omhoog en binnen no time bevonden zijn vingers zich in mijn doorweekte slipje. ‘We doen het rustig aan’, geruststelde hij mij.

Maar ik wilde het niet rustig aan doen. Terwijl hij mij met zijn vingers bevredigde, smachtte ik naar zijn grote, stijve lul. Ik gaf aan dat ik hem in mij wilde voelen, maar nee. Ik moest wachten en geduld hebben. Hij trok mijn bh los en terwijl zijn vingers mij van beneden plezierden bevond zijn natte tong zich om tepel. Deze man was echt meer dan geweldig en ondanks alle alcohol nam ik elke aanraking in mij op.

En daar was het moment. Hij schopte zijn broek op de vloer, trok een condoom uit zijn jaszak en stootte als een malle in mijn gulzige kut. Eindelijk. Eindelijk mocht ik hem voelen. Dik en groot maar ondanks het immense formaat paste hij perfect. Door al het voorspel hield ik het niet lang uit. Na enkele harde stoten en zijn vingers spelend op mijn klit spatte ik zowat uit elkaar van geilheid. Niet veel later volgde hij.

Uitgeput en voldaan lagen we op het aanrecht in de keuken. We hebben minstens een uur moeten bijkomen van ons avontuurtje. En ja, we hebben het aanrecht nog ontsmet. Don’t worry.

