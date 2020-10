Erotisch verhaal: ‘Ik voelde me super sexy, geil en stoer daar in die auto’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: seks in de auto.

‘Regelmatig zie ik de oproepjes van VIVA voorbij komen om je sexy avontuur in te sturen. Mijn verhaal is niet per se spannend, het gaat gewoon over mijn vriend en ik. Maar tja, lockdown hè. Ik heb niet veel beters te doen en daarom heb ik eindelijk een van mijn fijne seksherinneringen op papier gepend. Komt ie:

Er was eens een keer dat mijn vriend me ophaalde van werk zodat ik niet met de bus naar huis hoefde. Wat een lieve man is het (dat denk ik wel vaker). Ik legde mijn voeten op het dashboard en zakte onderuit. Blij dat de werkdag erop zat. Hij moet aan me hebben gezien dat ik moody en moe was, want hij wreef aandoenlijk over m’n hand. Ik keek op zij, keek hem aan, door zijn vingers op mijn handrug voelde ik me gelijk beter. Een sprankje energie popte in me op.

Waarom zou ik moe zijn van werk als de werkdag nu klaar was?

Ik legde mijn hand op zijn bovenbeen.

Subtiel wreef ik met mijn hand op en neer. Hmm, zijn bovenbeen, dacht ik.

Zijn sterke, gespierde bovenbeen.

Ik wreef op en neer en langzaam kreeg ik wel een heel goed idee. Ik wreef iets naar boven en yes; daar voelde ik zijn piemel.

“Hey”, zei hij lachend. Hij probeerde zich te concentreren op de weg maar dat ging nogal lastig terwijl ik over de bobbel in zijn broek masseerde.

Ik voelde ‘m groeien. Zijn piemel werd groter en groter, en oh oh wat had ik zin om zijn gulp open te ritsen.

Ik keek hem vermakelijk aan en was opeens helemaal niet meer zo moody.

Werk, welk werk?

Ik maakte zijn riem los en boog me over hem heen. Zachte kusjes in zijn nek. Ik likte hem, op zijn wang – door naar beneden. Mijn hand verdween zachtjes in zijn broek en hmm, hij kon zich amper nog op de weg concentreren.

“Sla hier af, schatje”, fluisterde ik in zijn oor en nog nooit had mijn vriend zo snel aan mij gehoorzaamd. We reden een rustige, donkere parkeerplek op en terwijl mijn vriend de auto stilzette, richtte ik me over zijn inmiddels blote, stijve pik. Met mijn tong maakte ik hem nat en tijdens het zuigen ging ik er helemaal voor. Dit was zó lekker en dit was zó wat ik nodig had na een lange werkdag.

Mijn vriend stond op scherp. Aan zijn manier van zoenen, wild en ongecontroleerd, voelde ik dat hij net zo opgewonden was als ik. Onze tongen draaiden overuren. Hij smaakte zo goed en het voelde zo geil. Hij trok mijn jas over mijn schouders en knoopte mijn blouse los. Hij greep mijn borsten uit mijn bh en zoog een voor een aan mijn stijve tepels.

Ik was echt geil. Daar in die auto.

Ik wilde zelf nu ook aangeraakt worden, zijn piemel voelde.

Ik hield het niet meer.

Hij trok zijn broek omlaag en ik de mijne. Hij zette de stoel naar achteren en ik kroop over de pook heen, op mijn vriend.

Shit.

Met mijn billen raakte ik de claxon. Twee voorbijgangers keken onze kant op.

Oops… Haha. Wat gênant. Geschrokken keken we elkaar aan, lachten allebei.

Maar niet voor lang. Al snel gingen we verder met zoenen en likken.

Ik was nat.

Heel nat.

Ik voelde me super sexy, geil en stoer. Daar in die auto.

Moeiteloos gleed zijn stijve bij mij naar binnen. Met een hand hield ik de handgreep vast en met de andere leunde ik tegen het plafond. Zijn handen vormden zich om mijn billen en zo bepaalde hij het ritme van onze stoten.

Zijn pik ging dieper en dieper. Het deed bijna pijn, maar net niet.

We zoenden en hijgden.

Op de achtergrond hoorde ik zachtjes de muziek van de radio, maar ik hoorde het ook weer niet. Ik hoorde helemaal niets en was maar op één ding gefocust.

Ik duwde mijn neus in zijn nek en snoof zijn heerlijke, vertrouwde geur op terwijl zijn pik harder en harder in mij stootte.

Het was misschien niet de meest handige positie, maar fuck it. Het was geil en niets meer en niets minder had ik die avond nog nodig. Sindsdien rijden we regelmatig naar dat plekje…’

