Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannend seks avontuur in Melbourne.

Seks in Melbourne

‘De glazen lift bracht me naar de twaalfde verdieping. Eenmaal uitgestapt bewonderde ik het prachtige uitzicht. De bruisende Australische stad die in de donkere nacht is verlicht door miljoenen lampen. Hallo magisch Melbourne! De muziek van het huisfeest was al op de gang van het complex te horen en bij binnenkomst viel hij me meteen op.

Hij had donker haar. Een baartje, snorretje en een kleurrijke kledingstijl. De woonkamer van de loft in Melbourne was omgetoverd tot een disco. Energiek stond hij achter de draaitafel zijn ding te doen. Een ding was duidelijk: deze man ging voor een goed feest zorgen.

Ik liep wat onwennig naar de keuken. Omdat ik hier letterlijk niemand kende, bood ik mezelf een biertje aan. De meid waarvan het huis was had ik een paar dagen eerder in een bar ontmoet, maar zij was nergens te bekennen. Een vreemde stad, in een vreemd huis met vreemde mensen. Hiervoor was ik op reis gegaan, maar nu ik hier stond vond ik toch wel een beetje spannend.

Kom op, je bent geen watje, sprak ik mijzelf toe. Lipjes getuit, borsten vooruit. Ik liep naar de woonkamer en begon te dansen. In het begin nog gespannen, maar al snel stonden er genoeg leuke mensen om me heen en maakte ik contact. Ik ontmoette een stelletje, beiden woonden ze al een paar jaar in de stad. Het koppel vertelde het ene avontuur na het andere, maar ik kon mijn ogen niet van de dj afhouden. Ik was zó op hem gefocust, dat ik niet in de gaten had dat ze steeds dichterbij kwamen en me subtiel aanraakten.

De meid streelde mijn arm en fluisterde in mijn oor dat ik er sexy uitzag. Ik werd verlegen van haar compliment en besefte toen pas hoe enorm aantrekkelijk zij was. Haar lange, bruine lokken hingen nonchalant over haar schouders en door haar iets te strakke top zag ik dat ze een onwijs goed figuur had. Ik wilde verder niets van haar, maar daar dacht zij anders over. Ze legde haar wijsvinger sensueel op mijn lippen, trok mij naar zich toe en zoende me. Ik opende mijn ogen en zag hoe de dj naar ons staarde. Ik keek hem aan en ons oogcontact spuwde energievonken in het kwadraat. Opgewonden, maar ook nog deels onwennig beantwoorde ik haar zoen, niet wetende dat dit het begin was van een wilde escapade.

Later op die avond staarde ik vanuit de hoek van de woonkamer door de glazen ramen naar de grote stad. Totaal in mijn eigen wereld dacht ik terug aan wat er zonet had plaatsgevonden. Haar lippen op de mijne. Haar vriend die ervan genoot. Mijn intense contact met de dj. Ik verzonk in mijn gedachten tot ik opeens twee mannenhanden op mijn heupen voelde. Ik rook heerlijke parfum en voelde een baart in mijn nek. In de reflectie van de ramen zag ik dat hij, mister dj, het was en een levendig verlangen raasde door mijn lijf.

‘Dit was een erotische film, met mezelf in de hoofdrol.’

Ik draaide me om en liet me overrompelen door zijn verleidelijke lach. Hij duwde zijn sterke lichaam tegen het mijne en ik voelde hoe zijn pik ontwaakte in zijn jeans. We wisselden geen woord en wikkelden onze tongen in elkaar. Niet voor lang hadden we het rijk voor onszelf, want daar kwam het stel aanlopen. Ze riepen dat ze ons eindelijk gevonden hadden en kwamen opvallend dicht bij ons staan. Ze vroegen of we ‘misschien mee wilden naar die ene kamer’. Ik keek de dj aan. Hij keek mij aan en vanaf dat moment waande ik mij in een onwijs erotische film, met mezelf in de hoofdrol.

Met z’n vieren lagen we op het bed en werd ik overrompeld door vurige erotiek. Terwijl we met onze handen en monden elkaars lichamen aftastten, nam ik de prachtige, naakte lichamen in mij op. De kamer werd broeierig en klam, terwijl we elkaar neukten.

Ik zat op de dj, reed op en neer, voelde zijn stijve staaf diep in mij stoten. Daarna kuste ik haar. De dj kroop onder mij vandaan, duwde met zijn handen op mijn rug. Ik ging liggen op mijn buik en de andere man kwam van achteren in me. Tegelijkertijd werd ik gezoend en gestreeld door de dj en de andere vrouw. Ook zij zoenden met elkaar. Terwijl ik werd geneukt en met mijn handen in de lakens kneep, werd zij gevingerd door de dj. Was dit nou een orgie?

Bloedgeil was ik. Ik was zo geil, dat ik harder en harder begon te kreunen. De dj duwde zijn vingers in mijn mond, waardoor ik haar proefde. Ik stak mijn tong uit, als bevestiging dat ik hier meer van wilde proeven. Zij trok aan mijn haren terwijl ze langzaam tot een hoogtepunt kwam. De man die me neukte ging steeds harder stoten.

Harder.

Harder.

Harder.

Ja.

Harder.

Ik kwam.

Ik kwam zo zalig.

Het was alsof ik een verdovende drug had genomen, de roes van dit orgasme was onbeschrijfelijk.

Dit was geen romance, maar pure lust: alles wat ik die avond in Melbourne nodig had.’

