Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks met mijn beste vriend.

‘Je hoort het mensen altijd zeggen: een man en een vrouw kunnen geen vrienden zijn. Nou, wel dus. Wij bewezen het tegendeel. Het ging goed, al jaren. We vertelden elkaar alles en deden de leukste dingen samen. Hij had zijn scharrels en ik de mijne. Natuurlijk maakten we wel eens grapjes over hoe het zou zijn als wij samen het bed zouden delen. Maar nee, verder dan erover grappen kwam het niet. Zoals ik al zei: Gewoon vrienden.

We gingen samen op vakantie. Een roadtrip. Top. We genoten en beleefden de beste tijd van ons leven. Alleen zorgde die zomerse temperaturen en de relaxte vakantievibe voor wat seksuele spanning. Ik had nog nooit op deze manier naar hem gekeken maar met zijn gebruinde torso en nog blondere haren door de zon, was hij zo verkeerd nog niet…

Op onze derde avond reden we door de bergen. Hij achter het stuur en ik ernaast. In een uur tijd sloeg ik een fles witte wijn achterover, ik hoefde immers toch niet te rijden. Maar wijn en haarspeldbochten zijn geen goeie combinatie, vertel ik je. Ik voelde alle wijn naar boven komen en smeekte hem om te stoppen.

Lees ook:

Erotisch verhaal: ‘Het was kort en snel, maar meer dan genoeg’

Kotsend stond ik langs de kant van een ravijn. Charming. Not… Ik was zó misselijk. We konden in geen mogelijkheid meer de weg op. Er zat dus maar een ding op: overnachten in de auto. Hij klapte de stoelen naar achteren en daar lag ik, nog halfdronken. Hij was zo lief voor me. Kwam dicht tegen me aan liggen en zorgde ervoor dat mijn hoofd een beetje omhoog bleef tegen de misselijkheid.

Dit zorgde voor zo’n fijn gevoel dat ik me voor ik het wist naar hem toe draaide en hem zoende.

We zoenden. Mijn beste vriend en ik. En nog best een tijdje ook. Tot we elkaar aankeken en dachten: nee, dit kan niet! We wilden onze vriendschap niet op het spel zitten door een paar spontane lustgevoelens.

De volgende dag gingen we weer vroeg de weg op. Over onze kus spraken we het niet, hoewel we beiden merkten dat de spanning nog steeds in de lucht hing. De seksuele spanning, bedoel ik hiermee. Op de een of andere manier had deze vakantie iets tussen ons losgemaakt waarvan we – denk ik – beiden niet wisten dat het er was.

We kwamen eindelijk op onze bestemming aan: een prachtig kustplaatsje. De zon ging onder en als zo snel als we konden sprintten we het strand op. Al rennend trokken we onze kleren uit en sprongen we naakt in de verkoelende zee.

Lees ook:

Erotisch verhaal: ‘Ik dacht enkel aan mijn vriend, en hoe stom ik wel niet was geweest’

Hij liep naar de kant en van een afstandje bekeek ik hem aandachtig. De schemering van de ondergaande zon scheen op zijn blote lichaam. Damn. Hij zag er écht goed uit. Waar was ik al die tijd met mijn hoofd? Zonder een seconde naar mijn verstand te luisteren rende ik naar hem toe. Ik duwde hem en liet me op hem vallen. Jup, still naked.

Dit was genoeg om alle spanning los te laten die al de hele roadtrip tussen ons in zweefde. Onze lippen vonden elkaar en deze keer lieten we ons gaan. Zoenend, hunkerend naar meer, met de prachtige, ondergaande zon én het (minder prachtige) schurende zand.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuurtje super makkelijk insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje