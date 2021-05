Erotisch verhaal: ‘Het was een goede testrit’, zegt hij als we zijn uitgepuft

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een vrouw die een auto gaat kopen bij de plaatselijke autodealer.

Tekst: Anoniem

‘Ik moest een nieuwe auto kopen. Eigenlijk al jaren, maar omdat ik een nieuwe baan had waarvoor ik verder moest reizen – pre corona, werd het nu echt tijd. Dus: naar de autodealer.

Ergens wist ik wel dat hij daar werkte, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat ‘ie inmiddels al een andere baan zou hebben. Daar had ‘ie het tijdens onze relatie al over. Ik schrok dan ook toen ik hem achter de toonbank zag staan. Het is dan wel vier jaar geleden, sommige exen vergeet je nooit. Zeker niet als ze er zo uitzien als hij … Kort bruin haar, strakke kaaklijn met een baardje en groene ogen. Een smerige werkoverall staat hem zelfs goed.

‘Goedemiddag mev… Oh, shit! Jij bent het. Hoe is het met je?’ en hij loopt naar me toe. Een knuffel, een glimlach. Die géur is toch niet te doen? ‘Goed, heel goed. Ik zoek een nieuwe auto’, zeg ik. ‘Oh, ik werk als monteur hier en de verkoper – eigenlijk iedereen – is al weg…’ Dan kom ik morgen wel terug, deel ik hem mee.

Maar dat hoefde niet. ‘Ik heb er achter eentje staan, die is vandaag binnengekomen. Echt een plaatje. En volgens mij helemaal jouw stijl’, zegt ‘ie met een glimlach. ‘Nou, laat maar zien dan.’ We lopen samen naar achter en ik loop voor ‘m uit. Ik vóel dat ‘ie m’n billen bekijkt, dus ik draai me om en zie inderdaad dat ‘ie goedkeurend lacht. ‘Sorry, maar die billen zijn altijd m’n favoriet geweest’, lacht ‘ie schuldbewust.

We lopen door en komen bij de auto. Het is inderdaad een plaatje, precies wat ik in gedachten had. Niet te groot, niet te klein, goede prijs. ‘Aan die prijs kunnen we nog wel iets doen’, zegt ‘ie meteen. Toch handig, zo’n ex in de autowereld.

Ik stel voor om dan alsnog morgen terug te komen, maar hij doet een stap dichterbij. ‘Ben je nog single?’, vraagt ‘ie me. Ik knik en stamel: ‘Eh, en jij?’. Hij zegt dat ‘ie ook nog steeds vrijgezel is. ‘Wil je de binnenkant van de auto niet even zien?’. Oké, de binnenkant. De achterbank is groot, geeft ‘ie aan. Oké, de achterbank. Hij doet de deur voor me open en ik neem plaats op de achterbank. Hij komt naast me zitten.

‘Mooi he?’, zegt ‘ie. ‘Zeker, en groot, zoals je zei.’ Hij lacht en legt z’n hand op m’n been, terwijl ‘ie met z’n gezicht naar m’n mond buigt. ‘Wat ben je toch lekker’, zucht ‘ie verrukt. Terwijl ‘ie dat zegt voel ik dat ik nat word. Een lichte kreun ontsnapt me als ‘ie met z’n vingers richting m’n kut beweegt.

‘Mag ik?’, vraagt ‘ie. ‘Je moet’, lach ik. Hij doet het knoopje van m’n spijkerbroek los en ritst de gulp open. Het is een beetje een gehannes en krap zo achterin, maar uiteindelijk krijg ik m’n spijkerbroek uit. Hij begint me te vingeren, terwijl ‘ie me zoent en ik wrijf over z’n harde pik. ‘Doe die overall uit’, hijg ik. Wederom blijkt dat geen makkelijke opgave in zo’n niet kleine- niet grote auto, maar het lukt. Daaronder zit een spijkerbroek, mán wat een goede. ‘En die spijkerbroek ook’, beveel ik hem. Ondertussen ontdoe ik hem van z’n shirt. Hij is nog net zo gespierd als toen.

Ik haal zijn harde piemel uit z’n onderbroek en hij kreunt. Ik begin hem te pijpen, terwijl hij met z’n hand via m’n rug mijn kut masseert. Het is zó geil, ik kom al bijna, maar dat wil ik niet. Ik stop en klim boven op hem. Mijn handen zet ik tegen het dak van de auto en hij likt m’n tieten. ‘Ah ja. Wat ben je toch lekker, wat geil dit’, zegt ‘ie. Hij beweegt op en neer en ik houd mijn handen tegen het plafond. Ondertussen speelt ‘ie met m’n clit. ‘Ohh, ik kom bijna’, roep ik. Hij legt me op m’n rug en trekt zich af, terwijl ie me blijft vingeren. ‘Kom voor me, schatje’, zegt ‘ie. Meer had ik niet nodig, behalve dan het zaad dat nu op m’n borsten druppelt.

‘Hij is in ieder geval ingewijd, de auto’, zeg ik lachend als we zijn uitgepuft. ‘Het was een goede testrit’, lacht hij.