Erotisch verhaal: ‘Ons doel is om op de spannendste locaties de spannendste video’s te maken’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een onverwacht telefoontje tijdens een vergadering.

‘Mensen die zeggen dat seks niet het belangrijkste in een relatie is, begrijp ik niet. Of ja. Het állerbelangrijkste is misschien overdreven, maar het staat – als je het mij vraagt – zeker in de top drie. Want wanneer mijn vriend weg is, mis ik hem. Ik mis op die momenten onze seks en onze intimiteit. Zijn knuffels en zijn kusjes. We zijn vier jaar bij elkaar, wonen samen. Voor zijn werk is hij vaker een week of langer weg voor zijn werk. Om deze weken door te komen hebben we afgesproken elkaar te verrassen met sexy foto’s.

Daarom sturen we zo nu en dan sexy pics naar elkaar. En nee, niet van die standaard naakte selfies, thuis vanuit de badkamerspiegel. Ons doel is om op de spannendste locaties de spannendste foto’s of video’s te maken. Hier dagen we elkaar graag mee uit. Op ons werk, in de sportschool, of ergens anders waar we de kans krijgen om even snel een pikant kiekje te schieten.

‘Staand tegen de deur, met mijn rokje omhoog en mijn vingers langzaam, glijdend bij me naar binnen’

Zo ook die ene keer. Ik was op werk en ontzettend geil. Ik wist dat mijn vriend die avond, na anderhalve week thuis zou komen en kon me niet beheersen om hem nog even extra op te geilen. Dus liep ik op werk naar het toilet en maakte daar een korte video waarin ik met mezelf speelde. Staand tegen de deur, met mijn rokje omhoog en mijn vingers langzaam, glijdend bij me naar binnen.

Ik was een beetje zenuwachtig omdat ik het best spannend vond. Desondanks vond ik het leuk omdat ik niet kon wachten om mijn vriend die avond te bespringen. Ik wist dat wanneer hij dit zou zien, hij precies hetzelfde zou voelen. Ik verzond de video en liep keurig terug naar mijn bureau. Niemand merkte mijn stiekeme, stoute move op en na enkele minuten zat ik, alsof er niets aan de hand was, in een meeting met collega’s.

We waren zo druk in bespreking dat ik vergeten was wat voor spannends ik zonet naar mijn vriend had gestuurd. Toen mijn telefoon afging schrok ik daarom ook op uit mijn concentratie. Ik had een inkomend facetime gesprek, van jawel, mijn vriend. Ik dacht nog: ‘Hmm, vreemd, dat doet hij normaal nooit overdag.’

Ik excuseerde me tegenover mijn collega’s en terwijl ik hem nonchalant wilde wegklikken, drukte ik op het verkeerde knopje. Ik had zijn inkomende oproep geaccepteerd en voordat ik het besefte stond mijn vriend poedelnaakt, met een stijve in zijn rechterhand, kreunend op mijn iPhonescherm.

Ik wist niet hoe snel ik het gesprek moest annuleren. Als een bezetene drukte ik op mijn telefoon die als klap op de vuurpijl ook nog eens bleef vasthangen op hét prachtige shot van mijn naakte vriend en zijn piemel.

Ik kon wel door de grond zakken. Mijn hoofd is nog nooit zo rood geweest en mijn collega’s hebben nog nooit zo hard gelachen. Het scheelt dat ik in een team zit met voornamelijk jongeren, maar misschien is het toch niet zo’n slecht idee om sexy foto’s alleen te versturen vanuit je eigen badkamer, wanneer je ’s avonds alleen thuis bent…’

