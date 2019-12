Erotisch verhaal: ‘Ik trok de baard van z’n kin en al zoenend liepen we naar het bureau’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks met de Sint.



‘Dag Sinterklaasje, dáhaag dáhaag, zongen we in koor. De goedheiligman kwam tijdens de vrijdagmiddagborrel op kantoor langs. Hij werd gespeeld door de senior van de salesafdeling, de collega waar ik geregeld mee flirt bij het koffieapparaat, in de lift en in de gangen.

Nu was hij dus Sinterklaas, en deed hij in zijn kostuum een borreltje mee. Met z’n mantel nog aan, zijn mijter op en z’n baard half scheef voor zijn gezicht hangend, genoot hij van alle biertjes. Een aangeschoten Sinterklaas.

Dat was iedereen overigens. Vrijdag is het bij ons op kantoor altijd feest. Na vier uur wordt er niet meer gewerkt (op een ijverige enkeling na).

Maar goed. Sinterklaas – oftewel senior sales – en ik flirten altijd met elkaar. Maar op de een of andere manier blijft het altijd maar bij flirten. O nee, een keer hebben we gezoend, in de parkeergarage. Maar dat duurde maar een fractie van een seconde, aangezien toen opeens de hele afdeling besloot om óók via de parkeergarage naar huis te lopen.

Dat was het dus. Verder niets. Tót de vrijdagmiddagborrel met Sinterklaas. We hadden (zoals altijd) de grootste lol met z’n tweeën en flirtten erop los. Terwijl de kantine langzaam leegliep, bleven wij hangen. Uiteraard.

‘Ik wist dat we er beiden van droomden om elkaar te neuken’

Tegen de overgebleven collega’s mompelde hij dat hij zich ging omkleden. En weg was hij. Maar wat zij niet wisten, is dat hij vlak daarvoor in mijn oor fluisterde dat ik een paar minuten later naar z’n kantoor moest komen.

Ik wist dat we er beiden al een tijd van droomden om elkaar te neuken. Vooral na die ene zoen. We wisten dat we elkaar wilden. Zijn kantoor was handiger, want die zat op de bovenste verdieping, in een hoekje, voor hem alleen. En nu was bijna iedereen al weg of beneden. Dus deze kans moesten we grijpen.

Hij was nog geen minuut weg maar ik kon mijn spanning nu al niet meer houden. Voorzichtig en subtiel schuifelde ik weg, richting de lift. Ik was natuurlijk veel te snel bij zijn kantoor. Hij stond in zijn onderbroek met de mijter en baard nog op. Ik kon mijn lach niet inhouden, maar vond het wel iets hebben.

Ik fronste mijn wenkbrauwen en leunde tegen de deuropening aan. ‘Ahum’, kuchte ik. ‘Ik ben heel erg stout geweest dit jaar, dus ik hoorde dat de Sint mij ging straffen’. Zonder iets te zeggen liep hij op mij af. Ik trok de baard van zijn kin en al zoenend liepen we richting zijn bureau.

Tussen alle papieren, dossiers en mappen nam ik plaats, en sloeg mijn benen om hem heen. We zoenden verder, heviger en meer. Hij trok mijn jurkje omhoog en mijn slipje opzij. Eindelijk kon ik mij volledig laten gaan en beminde ik deze heerlijke, lekkere, knappe Sinterklaas.’

