Erotisch verhaal: ‘Hoe geil ik ook was, mijn hoogtepunt was ver te zoeken’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: stamgasten in een stamkroeg.

‘Ik werk in een Spaans restaurantje waar de meeste gasten ‘vaste gasten’ zijn die wekelijks langskomen. Zoals “De Engelsen”: een groep mannelijke vrienden rond de dertig jaar die meer geld uitgeven aan drank dan aan eten. Enorm gezellig, dat wel.

Soms iets te gezellig. Zoals die ene avond…

“Time for shots”, riep een van de Engelsen. En daar moest ik natuurlijk aan meedoen. Uit de koeling haalde ik een fles limoncello en hup – glazen in de lucht en daar gingen we. “Laat die fles maar op tafel staan, babe”, sprak de minst knappe. Hij keek me flirterig aan toen hij het zei, ik werd er ongemakkelijk van. Het was een leuke gozer, daar niet van. Maar just friends, want meer van hem wilde ik niet. Not my type. Dacht ik.

De een na het andere ad fundum volgde. Hoe later de avond werd, hoe meer ik wankelde met mijn dienblad. Ik was namelijk nog aan het werk, maar echt werken kon je het niet noemen. Enorm blij was ik toen mijn collegaatje zei dat ze zou afsluiten. Ik ging bij “De Engelsen” zitten en nadat de fles likeur op was, gingen we naar de vaste stamkroeg tegenover ons restaurant.

De shots werden in herhaling gezet en koud bier werd afgewisseld met sterke drank. Ik verbaasde me enorm over het feit dat ik überhaupt nog op mijn benen stond, maar goed. Hoe meer drankjes ik dronk, hoe knapper die ‘minst knappe guy’ werd. Er ontstond een sterkte aantrekkingskracht tussen ons. Waar we eerst af en toe wat oogcontact uitwisselden, stonden we vervolgens samen buiten innig een sigaret te roken.

Ik stak mijn tweede peuk op en voelde zijn hand strelend over mijn blote been. Ik droeg een zwarte rok die net lang genoeg is voor het werken in de horeca, maar wanneer je ‘m iets omhoog trekt sexy genoeg is om mee uit te gaan. Zijn hand voelde warm op mijn koude lichaam. Langzaam gleed hij iets meer naar boven en keek mij aan, wachtend op goedkeuring. Ik keek in zijn donkerbruine ogen. Ik zag hem niet echt maar ook weer wel. De alcohol maakte me losbandig en wispelturig en zo spreidde ik mijn benen iets meer uit elkaar en gaf ik hem toegang om te voelen tussen de plek waar hij normaal gesproken nooit had mogen voelen.

What happend? Geen idee, maar die drank deed niet veel goeds met mij – of juist wel… Het is maar net hoe je het bekijkt. We hadden amper een fatsoenlijk gesprek gevoerd, nog niet eens gezoend, maar zijn handen zaten te spelen in mijn natte slipje. Voor de kroeg, op een houten bankje. En het ergste: ik genoot hiervan. Ik werd enorm opgewonden van zijn meesterwerk en ik wilde meer. Dat hij niet mijn type was? Fuck dat.

Ik pakte hem bij de hand en nam hem mee. Terug naar de overkant. Terug naar het restaurant waar ik een paar uur geleden nog de deftige serveerster uithing. Nu wilde ik maar een ding: hem beminnen in de … jup, vul maar in.

Zoenend stonden we voor het gesloten restaurant. Alles was donker, maar gelukkig wist ik waar de sleutel hing. “Hier? Mag dat?”, vroeg hij aarzelend. “Ah, don’t be such a pussy”, zei ik. Als mijn baas hierachter zou komen kon ik morgen per direct opstappen, maar die gedachten kwamen op dat moment niet in mij op. Ik was geil en gretig.

Ik nam hem mee naar het magazijn en klom op de grote, lage koelkast. Hij duwde zijn grote lichaam tegen mij aan en zoende me nat en gulzig. Zijn hand vond weer een weg in mijn slipje. Met zijn middelvinger gleed hij diep in mij, terwijl hij met de andere vingers over mijn natte lippen en clit gleed. Hij kreunde vieze woorden met zijn geil, Engelse accent. Dit wond me nog harder op en ik gooide mijn hoofd naar achteren. Hij stak zijn wijsvinger erbij en aftastend werd ook een derde vinger in mij gegleden. Ritmisch bewoog ik met mijn bekken mee, stotend tegen hem aan.

Ik greep naar zijn kruis, maar verbazingwekkend was deze niet hard. Niet hard genoeg voor een geile man waar je inmiddels al aardig wat voorspel mee hebt verricht. Ik kneep in zijn pik en bewoog op en neer om hem te ontwaken. Niets lukte. Hij was te dronken and so was I. Hoe geil ik ook was, mijn hoogtepunt was ver te zoeken met zoveel alcohol op.

We gaven het op. Bye sexy time.

Nog steeds enorm dronken zochten we in het magazijn naar eten. We kozen alles waar we zin in hadden en namen de tijd om in een leeg restaurant te chillen. Hoe later het werd, hoe meer de alcohol uitwerkte. De aantrekkingskracht tussen ons en de geilheid verdween als sneeuw voor de zon. En eerlijk: daar was ik de volgende ochtend erg blij mee toen ik alleen wakker werd in mijn eigen bed. Thank god.

Hij dacht hier anders over. Ik kreeg een bericht van hem met de vraag wanneer hij me weer zou zien. Nou, English man, laten we gewoon vrienden blijven, stuurde ik. Let’s just be friends.’