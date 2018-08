Erotisch verhaal: ‘Snel trok ik mijn ochtendjas aan en deed de deur open. Kwam híj mijn boiler repareren?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een kapotte boiler en een klusjesman.

Cliché, but it really happened to me: Mijn boiler was kapot en via via had ik iemand geregeld die dat snel kon komen repareren. Ik kende deze handy man niet maar ik had gehoord dat hij dus zeer handig was. Handig met klussen, maar ook met andere dingen, ben ik achter gekomen…

Het was 08:00 uur ’s ochtends. Ik stapte net uit de douche toen de bel ging. Ik trok snel mijn badjas aan en opende de deur. Ik geloofde mijn ogen niet. Kwam hij mijn boiler repareren? Een knappe, lange man van, ik schat begin dertig. Hij had warrig blond haar en een superschattige lach op zijn gezicht. ‘Aangenaam, M.,’ zei hij. ‘Ik kom je boiler repareren, mag ik binnenkomen?’ Ik stond te staren, nog steeds verblind door deze knappe god. Ik herpakte me snel en liet hem binnen. Terwijl hij aan het werk ging, stond ik er dromerig bij. Ik fantaseerde over hoe hij me op de keukentafel zou gooien en keihard zou neuken. Ik merkte hoe stijf mijn tepels werden en ze waren goed zichtbaar door mijn dunne badjas. Hij keek naar me en zag waarschijnlijk hoe opgewonden ik was. We keken elkaar diep in de ogen en even moest hij slikken. Helaas draaide hij zich om en ging weer professioneel aan het werk.

Damn it, ik wist gewoon dat hij mij ook zag zitten. Ik zag het aan zijn blik. Helaas was zijn klus al snel geklaard en moest hij er vandoor. Teleurgesteld bedankte ik hem en wees hem de deur. Net op het moment dat hij naar buiten stapte, durfde ik een move te wagen. Ik vroeg of hij zin had om nog snel een koffie samen te drinken. Hij keek op zijn horloge en zei: ‘Ja, lekker. Even dan.’

Yes! Mijn geluk kon niet op. Terwijl ik aan het aanrecht koffie maakte, kletsten we wat. Ik stond met mijn rug naar hem toe en ik voelde zijn ogen in mijn rug branden. Ik weet voor honderd procent zeker dat hij naar mijn kont staarde. Ik draaide me om. Weer keken we elkaar diep in de ogen en deze blik verklapte duizend woorden in de categorie lust. We wisten beiden dondersgoed wat we wilden. Hij stond op en liep naar me toe. Hij pakte mijn gezicht vast en zoende me. Het was intens. Zijn lippen waren zacht en mannelijk. Ruw en sensueel.

Langzaam gingen zijn handen naar mijn borsten. Terwijl we zoenden kneep hij met zijn grote mannenhanden in mijn tepels. Ze werden stijf. Net zoals de zijne, die stevig tegen mij aan duwden. We konden onze opwinding niet meer in bedwang houden en hij duwde me op het aanrecht. Ik knoopte mijn badjas los, terwijl hij zijn broek op de grond liet zakken. Eindelijk vulde deze heerlijke man mij. Het voelde hemels. Het was ordinair maar ó zo geweldig. Zijn stoten waren precies wat wat ik nodig had. Ik kreunde en kronkelde. Ik kon mijn orgasme niet meer in bedwang houden. Gelukkig had hij hetzelfde en terwijl ik het uitschreeuwde en hij in mijn nek gromde, kwamen we samen. Hijgend liet hij zich op mij zakken en gaf me nog een laatste, zachte, intense, mannelijke zoen. Die koffie? Die is er nooit van gekomen.

