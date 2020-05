Erotisch verhaal: “‘Niemand is hier, schatje’, fluisterde hij in mijn oor'”

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een zwoele strandwandeling.

‘Het was mooi weer en na al dat thuishangen hadden mijn vriend en ik de behoefte om er op uit te gaan. Hij had sinds kort een auto van de zaak, dus daar moesten we maar eens goed gebruik van maken. We gooiden onze wandelschoenen in de achterbak en vulden onze rugzakken met eten en drinken. We waren van plan flink de pas erin te zitten. Dat plannetje werd verstoord toen we zagen dat de meeste plekken bij de duinen waren afgesloten. We baalden ontzettend. Daar ging ons dagje weg. We reden wat rondjes, hopend om toch ergens een ingang te vinden en, yes! Bij een klein paadje hadden ze geen dranghekken en lintjes gespannen. Hoogstwaarschijnlijk hadden ze deze ingang per ongeluk overgeslagen, en gold hier net als alle andere ingangen ook verboden toegang.

Daar trokken mijn vriend en ik ons niets van aan. We wandelden de duinen in en lieten ons neervallen op een fijne plek; beschut, maar met een prachtig uitzicht. De felle lentezon verwarmde ons heerlijk. Dat wandelen kan altijd straks nog, eerst hier genieten, zeiden we tegen mekaar.

Ik wilde naar mijn tas grijpen om wat te drinken te pakken, maar dat moest maar even wachten volgens mijn vriend. Hij duwde me op de deken en klom bovenop mij. Ik lachte terwijl ik hem kusjes gaf. Zijn handen gleden over mijn lichaam, ik voelde mezelf opgewonden worden, maar zei dat we normaal moesten doen. Ik wist wat hij van plan was, maar hallo – niet hiééér. ‘Niemand is hier, schatje’, fluisterde hij in mijn oor. Alsof hij mijn gedachten kon lezen. Ik keek om mij heen en ja inderdaad, hij had gelijk. We waren de enigen…

‘Zijn mond tussen mijn benen, hemels als altijd’

Al zoenend duwde hij mij terug op de het laken. Zachtjes tastte hij met zijn lippen mijn nek en hals af, steeds verder naar beneden. Hij knoopte mijn jeans los en trok het samen met mijn slipje uit. De gedachten alleen al wat er komen ging maakte me wild en zorgde ervoor dat ik begon te kronkelen onder zijn sterke lichaam.

Zijn mond tussen mijn benen, hemels als altijd. Ik sloot mijn ogen en liet me volledig meevaren in dit moment van genot. Hij likte, speelde met mijn klit en kwam weer terug naar boven. Ondertussen had hij zijn eigen jeans losgemaakt en terwijl we zoenden proefde ik mezelf op zijn natte lippen.

Langzaam duwde hij zich stevig in me. Ik voelde het zand schuren overal waar je het niet hebben wil. Hij stootte diep, een kreun ontsnapte uit zijn mond en ik merkte dat hij bijna zijn hoogtepunt ging bereiken. Ik herken zijn geluiden uit duizenden. Om hem te pleasen gaf ik nog een aantal krachtige stoten terug, mijn heupen duwend in het zand en weer stotend tegen hem aan.

Hij nestelde zijn gezicht in mijn nek, gaf me kleine kusjes en stamelde hoe blij hij wel niet met mij is. ‘Ik ben ook blij met jou schatje’, zei ik, terwijl ik tevreden mijn ogen openden. O ja. Dat wandelen? Hah. Dat doen we wel een andere keer.’

