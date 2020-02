Erotisch verhaal: ‘Toen we de deur achter ons dicht deden keken mijn vriend en ik elkaar verward maar dolgelukkig aan. What just happened?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: het vervolg van het spannende swingers avontuur van vorige week…

‘Ik sloot mijn ogen en voor het eerst in mijn leven proefde ik een vrouw, iets wat mij onverwachts en gek genoeg hartstikke opwond. Ik ging volledig op in het moment en genoot van haar zachte, vrouwelijke lippen en haar handen strelend over mijn blote huid. Ik zag hoe uitdagend ze naar de mannen keek; onze mannen, onze vriendjes die genietend in hun stoel zaten, en naar ons keken.

Ze wenkte naar haar vriend, die onmiddellijk opstond en naar ons toe kwam. En ja hoor, zonder dat ik een blik wisselde met mijn eigen vriend, zoende ik – voor het eerst in jaren – met een andere man. Het voelde gek. Gek, maar lekker.

Terwijl ik genoot van de smaak van een andere, aantrekkelijke man, zag ik in mijn ooghoek hoe de andere dame naar mijn vriend liep en ongegeneerd op hem ging zitten. Een korte scheut van jaloezie schoot door me heen, maar ik herstelde mezelf meteen. Dit is wat we wilden. Dit had ik kunnen verwachten. Ik stuurde m’n gedachten de andere kant op en focuste me weer op hem, op de kus. Ik genoot van een vreemde, maar vertrouwde man die mijn nek kussend aftastte.

Ik voelde zijn stijve opzwellen in zijn pantalon en wreef er nieuwsgierig overheen. Woow. Hij was groot, echt groot. Dit was zo opwindend dat ik de tinteling in mijn kruis niet in bedwang kon houden. Ik klom op hem en was me niet eens meer bewust van mijn vriend met het andere meisje iets verderop.

Ik maakte zijn broek los. Deed ik dit echt? Ja dit deed ik. Ik deed mijn jurkje omhoog en slip opzij. Wat was ik nat. Voorzichtig liet ik de stijve in me glijden. Alles speelde zich af in een roes en het ging zo makkelijk; ik had seks met een andere man. En het was oké. We waren zo intens opgewonden dat we niet door hadden dat mijn vriend en zijn vriendin inmiddels waren opgestaan en genoten van ons spel.

Haar handen vormden zich om mijn borsten en ik zag hoe mijn halfnaakte vriend toekeek met zijn stijve in zijn hand. Ik weet niet meer precies hoe het vanaf dat moment verliep. Alles ging zo snel voorbij, maar ook weer niet. We zoenden. We neukten. We genoten. Hij en ik. Zij en mijn vriend. Zij en ik. Ik en mijn vriend.

Er kwam geen eind aan de avond. Toen we ons hoogtepunt bereikten, rustten we even. We dronken wat, waarna we vervolgens opnieuw begonnen. Er was geen stoppen aan, we konden letterlijk geen genoeg van elkaar krijgen. We waren extatisch en gek genoeg ben ik geen enkel moment jaloers geweest. Ook niet toen ik zag hoe mijn vriend klaarkwam van een andere vrouw. Het wond me juist op. Het maakte me geil, nog geiler dan ik al was. Hoe zalig om dit samen te doen.

Na een slapeloze nacht hebben we met z’n allen nog uitgebreid ontbeten. Tijdens de koffie en verse jus d’orange spraken we over deze geweldige, onvergetelijke avond alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Toen we de deur achter ons dicht deden keken mijn vriend en ik elkaar verward maar dolgelukkig aan. What just happened? Wat hebben we gedaan? Wat hadden we net meegemaakt? We voelden ons fantastisch en nóg meer verbonden met elkaar. Dit was het begin. Het begin van een nieuwe ontdekking. Een ontdekking die inmiddels niet meer nieuw voor ons is…’

Lees ook:

‘Ons doel is om op de spannendste locaties de spannendste video’s te maken’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.