Erotisch verhaal: ‘We kregen maar geen genoeg van elkaar en gingen door tot de vogels begonnen te fluiten’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een onenightstand op een strand in Thailand.

‘Ik rekte me uit en terwijl ik mijn ogen opende scheen de felle ochtendzon op mijn gezicht. Even wist ik niet waar ik me bevond, maar na enkele seconden daalde het besef in. Ik lag naakt, op een dekentje aan het strand. De wind zorgde ervoor dat er een koude rilling over mijn lichaam trok. Mijn tepels werden er stijf van. Of was ik opgewonden? Toen ik naar de zee keek zag ik daar mijn goddelijke look-a-like Tarzan zitten. Ik ging weer liggen en sloot mijn ogen. Ik droomde weg. Denkend aan de onvergetelijke nacht die Tarzan en ik gisteren hebben beleefd…’

‘Het begon allemaal bij het kampvuur op een verlaten eilandje bij Thailand. Ik was al vier maanden aan het rondtrekken en met een groepje backpackers waren we op avontuur naar dit verlaten plekje gegaan. Het was er pikkedonker maar we hadden vuur, eten, bier en wijntjes in overvloed.’

‘We genoten. Tót het moment dat we verderop gerommel en gepraat hoorden. We keken verschrokken om. Blijkbaar had een andere groep reizigers óók dit geheime plekje ontdekt. Maar je bent op vakantie dus: hoe meer zielen hoe meer vreugd. We stelden ons aan elkaar voor en al snel werden de twee groepen een gezellig clubje. Ik kon mijn ogen maar niet van een specifieke jongen afhouden. Met zijn lange, warrige, bruine haren, zijn baartje en gebruinde huid, was hij precies mijn type.’

‘Al snel raakte we aan de praat en ik noemde hem Tarzan, wat hij heel grappig vond want gek genoeg had nog nooit iemand dat tegen hem gezegd (hoe dan?!). We dronken biertjes en terwijl de rest ging slapen, bleven wij de hele nacht op en filosofeerden we over van alles en nog wat. Tot hij opeens met het geniale idee kwamen om te gaan skinny dippen. Ik was flink aangeschoten en dacht; why not? Ik was immers vakantie aan het vieren, kende niemand en wilde dit halfjaar alleen maar dingen doen waar ik zin in had. En zin om naakt te zwemmen met Tarzan? For sure!’

‘We scheurden zowat de kleding van elkaars lijf en als twee dronken malloten renden we de zee in. We lachten, zoenden en met onze naakte lichamen hielden we elkaar warm in het ijskoude water. Het duurde niet lang voordat we op het strand in elkaar verstrengeld lagen. Onze lichamen wilden op dat moment niet meer van elkaar losraken. Het voelde zó perfect. Zijn tong danste over mijn hele lichaam en ik wist niet wat me overkwam. Hij begeerde me van top tot teen en de hele nacht door hebben we gevreeën.’

‘We kregen maar geen genoeg van elkaar en gingen door tot de vogels begonnen te fluiten. Samen, naakt, liggend op slechts een picknickdeken, keken we naar de zonsopgang. Wat een magisch moment was dat. Ik wenste dat de tijd stil stond, want met goed verstand wist ik dat dit een once in a lifetime experience was. De volgende dag zou ik verder reizen naar een ander eiland en Tarzan ging een hele andere kant van Thailand bezoeken. Maar daar wilden we niet aan denken. We genoten van het moment. Van het leven. En met kriebels van geluk viel ik als een blok, in zijn grote, gespierde armen, in slaap.’

