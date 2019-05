Erotisch verhaal: ‘Terwijl hij me op het bed duwde, waar hij normaal met een ander slaapt, kuste hij me steeds lager…’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Ik heb veel van mijn bijlesleraar geleerd, maar geen marketing (…).’

‘Ik kijk terug op drie jaar geleden. Mijn studententijd op de universiteit. Het was weer zover. Een marketingtentamen dat ik zonder hulp echt niet ging halen stond voor de deur. Daar kwam ook nog eens bij kijken dat mijn bijlesleraar ziek was en ik eigenlijk veel te laat begon met leren. Gelukkig wist een studiegenootje wel iemand die mij kon helpen.

En daar stond hij. Onwijs knap en veel ouder dan ik. Zijn eerste woorden waren: ‘Ken ik jou ergens van?’ Nee, natuurlijk kende hij mij nergens van. Maar hij wilde me wel leren kennen, zag ik direct. We keken elkaar aan en voelden hetzelfde. Hij gniffelde toen ik vertelde dat het tentamen al over een paar dagen was.

Veel zin om te studeren had het niet meer en van die bijles kwam weinig terecht. We spraken twee uur lang over alle kleine dingen die we interessant vonden. Toen ik naar huis ging vroeg hij mijn nummer, zodat hij me bij een ander tentamen eventueel wel kon helpen. Natuurlijk was het niet daarvoor. As if. Dat wisten we beiden ook wel, maar toch.

De volgende dag ontving ik al een berichtje met de vraag wanneer hij me kon helpen en een week later stond ik weer bij hem op de stoep. Helaas kwam ik erachter dat hij een vriendin had, dus verder dan de enorme aantrekkingskracht en onze ogen die elkaar net te lang aankeken, kwam het niet.

Toch spraken we steeds vaker af. De zogenaamde bijlessen evolueerden tot hele leuke dates, iets wat eigenlijk echt niet kon… Hij had nog steeds dezelfde vriendin en ik had ondertussen ook een relatie met een hele lieve jongen. Maar mijn vriend bood niet wat ik nodig had. Ik had mijn bijlesleraar nodig.

En toen liep het, na al die afspraakjes, eindelijk uit de hand. Het was volop zomer en hij vroeg me mee naar het zwembad. We gingen ons omkleden, samen in een hokje. We hadden tot dat moment alleen nog maar gezoend en de spanning was om te snijden. We wisten dat het eraan zat te komen en toen, in het veel te kleine hokje van het zwembad, hadden we de lekkerste seks ooit.

Maar we wilden meer dan dit. Hij zei: ‘Laten we verder gaan in het hotel hier verderop.’ Met mijn natte haren en kleding in mijn tas liepen we naar de receptie. Er was een congres en het hotel was volgeboekt. We baalden ontzettend. Maar vanaf dat moment geloof ik niets meer van de uitspraak: ‘toeval bestaat niet.’ Het bestaat wel. Enkele seconden later ontving hij namelijk een berichtje van zijn vriendin dat zij die avond weg zou zijn.

We waren nog niet eens binnen in zijn appartement of hij duwde me tegen de muur. Hij ging achter me staan en zijn handen gleden in mijn broek. Snel maakte hij de knoopjes los en gleed hij in me. Hij, zes jaar ouder en erg ervaren, deed dingen met mij die ik nog nooit eerder had meegemaakt. Terwijl hij me op het bed duwde, waar hij normaal met een ander slaapt, pakte hij mijn benen en kuste me steeds lager…

Ik denk nog steeds graag terug aan deze bizarre avond. Een avond met de langste en lekkerste seks ooit. En hoewel ik hem minder zie, spreken we elkaar nog steeds. Want hoe graag we het ook willen, we houden beiden afstand. Mijn bijlesleraar, ik heb veel dingen van je geleerd, maar geen marketing.’