Erotisch verhaal: ‘Terwijl hij mijn slipje opzij schoof keken we elkaar verliefd aan’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: op bezoek bij de schoonouders.

‘Ik pakte het wijnglas subtiel bij de steel vast en nam op mijn meest elegante manier een slokje. Het witte servet dat naast mij op tafel lag zag er tiptop uit. Als een echte origami prachtig gevouwen. Ik voelde me bezwaard om het te gaan gebruiken, maar ik deed het toch en veegde mijn mondhoeken ermee schoon. Om de stugge stilte te verbreken zei ik, ‘U heeft heerlijk gekookt’ tegen mijn schoonmoeder. Ze knikte vriendelijk en ging weer verder met eten.’

‘Nou, dat was me een vrijdagavond. De avond dat ik voor het eerst mijn schoonouders ontmoette. Ik had het me iets anders voorgesteld. Hoe sociaal en lekker losjes mijn vriend is, hoe kakkerig en kil zijn ouders zijn. Mijn vriend pakte mijn hand vast en kneep erin. Alsof hij precies wist hoe ik mij voelde. Het gaf me een iets meer vertrouwd gevoel. Tot dat hij plots, pats boem, zonder dat ik het zag aankomen, mijn hand los liet en subtiel de weg onder mijn rokje zocht. Hallo!? Wat is dit?, dacht ik. We zitten aan tafel bij míjn schoonouders. Zíjn vader en moeder. Maar dat kon hem kennelijk niets schelen. Zijn grote, mannelijke handen streelde mij zachtjes; van mijn bovenbeen naar mijn dij om vervolgens een weg te vinden naar mijn kruis. Dit kan echt niet, spookte er door mijn hoofd. Ik hield mijn benen stevig dicht bij elkaar zodat hij niet verder naar boven kon.’

‘Ik had opeens helemaal geen trek meer. Mijn vriend had iets bij me los gemaakt. Een gevoel van lust. Maar heel iets anders dan etenslust (hehe). Ik kreeg geen hap door mijn keel en ik werd alsmaar meer gespannen door de geile blik die mijn vriend me telkens gaf. Zijn ogen spraken voor mij boekdelen. Ik zag precies waar hij naar smachtte.’

‘Het duurde niet lang voordat mijn vriend zijn bord leeg had en zich excuseerde om van tafel te gaan. ‘Ik laat A. even onze prachtige tuin zien, goed?’ ‘Maar natuurlijk schat’, antwoordde zijn moeder. Zijn moeder vindt alles goed wat hij zegt of doet. Ook als hij tijdens het diner, wanneer de rest nog niet eens klaar is, van tafel wilt. Maar goed. Ik was allang blij. Even weg hier. Even weg van deze kille sfeer. En nog belangrijker; even quality time met mijn vriend.’

‘Het was inmiddels al donker. Alleen een paar kleine lampjes verlichtte de immens grote achtertuin. We liepen samen hand in hand tot mijn vriend mij opeens stevig vastpakte. Hij kuste me in volle overgaven en ik beantwoorden gulzig zijn lust. De seksuele spanning tussen ons was om te snijden. ‘Je weet dat je het wil!’, fluisterde hij in mijn oor. Hij had gelijk. Ik wilde het ook. Ik wilde hem. Nu. In de fucking tuin van mijn schoonouders. Ik duwde hem op het houten bankje dat achter in de tuin stond en ging op hem zitten. De riem van zijn broek was inmiddels al helemaal los en ik voelde hoe hard hij was. Zijn handen klemden zich stevig vast om mijn ronde billen. Zijn ogen werden groter en zo ook zijn grijns. Weer die geile blik van hem.’

‘Terwijl hij mijn slipje opzij schoof keken we elkaar verliefd aan. Zijn prachtige stijve kwam in mij. ‘Wat ben jij nat,’ fluisterde hij. ‘En wat ben jij stijf,’ zei ik met mijn lippen bijna op de zijne. We moesten lachen. Hij pakte me stevig bij mijn dijen beet en stootte ritmisch op en neer. Hij gaf me heerlijke seks op het houten bankje in de achtertuin van mijn schoonouders. Gelukkig dat het donker was. Niemand die ons zag. Niemand die dit weet…’

