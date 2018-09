Erotisch verhaal: ‘Hij trok mijn rokje omhoog, mijn slipje opzij en trok zijn eigen broek naar beneden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: stiekem met de broer van mijn beste vriendin.

‘Geplaag, knipoogjes en stiekeme aanrakingen. Al jaren ging het zo. Het was overduidelijk: wij voelden ons aangetrokken tot elkaar. Maar het kon niet. Er zat iets tussen ons, iets wat ons tegenhield. We konden het ons niet veroorloven om ons over te geven aan de hevige aantrekkingskracht. Hij, die onweerstaanbare knappe man, is namelijk de broer van mijn beste vriendin.’

‘Telkens wanneer we elkaar tegenkwamen voelde ik mijn hart sneller kloppen. En dat kwam geregeld voor: mijn beste vriendin en haar broer wonen namelijk samen. Ik kom daar al jaren over de vloer, ook vroeger, toen ze nog bij hun ouders woonden. Iedere keer wanneer haar broer en ik elkaar zagen voelde ik een hevige kracht die ons naar elkaar toe trok. Dat het gevoel wederzijds was bleef niet onopgemerkt. Af en toe kwam hij iets te dicht bij me of keek hij me net te lang in de ogen. Maar verder dan dat kwam het niet. We hielden ons in want we wisten beiden dat we dit niet konden maken tegenover zijn zus en mijn beste vriendin.’

‘Tot op die ene avond. We hadden lekker gegeten met z’n allen en zouden in de avond met haar broer en nog een paar vrienden een filmpje kijken. Ik plofte op de bank, lekker in de hoek en raad eens wie er naast mij kwam zitten. Yes, hij. Ik kon me natuurlijk totaal niet op die film concentreren. Ik zat vol spanning en kon alleen maar aan hem denken. Ik rook zijn parfum. Heerlijk. De gedachten dat onze handen enkele centimeters van elkaar vandaan waren maakte me nóg meer gespannen. Ik voelde gewoon dat we elkaar wilden aanraken.’

‘Gelukkig was het donker en zat ik veilig in een hoekje. Want opeens, zonder dat ik het door had, lag zijn hand op de mijne. Het klinkt verre van spannend maar na jaren wachten, na jaren een aantrekkingskracht te hebben gevoeld maar deze niet kunnen beantwoorden, voelde zijn hand zo intens fijn. Zijn grote, mannelijke hand wreef zachtjes over de mijne heen.’

‘Onze handen waren in elkaar verstrengeld en langzaam daalde hij af naar mijn benen. Ik was zenuwachtig en gespannen maar tegelijkertijd ook ontspannen. Het gaf een heerlijk gevoel. Nog steeds had ik nog helemaal niets van de hele film meegekregen. Zijn hand streelde mijn been en op het punt wanneer hij mijn bovenbeen bereikte kreeg ik een tinteling in mijn kruis.’

‘Ik keek hem aan en kneep hard in zijn hand. Ik hoopte zo dat hij mijn seintje zou begrijpen. ‘Ik ga even drinken halen, wilt iemand anders ook wat?’, vroeg ik aan de groep vrienden en liep vervolgens naar de keuken. ‘Please, laat hij achter mij aan komen’, dacht ik nog. En yes. Net terwijl ik een glas uit het keukenkastje wilde pakken, kwam hij aanlopen. Met zijn warrige, donkere krullen. Zijn ondeugende glimlach. Oh, ik smolt helemaal weg.’

‘Hij liep op mij af en zonder iets te zeggen kuste hij me. Ik liet het allemaal over me heen komen. Ik liet het los. Alle spanning. Dit is wat ik wilde. Zijn lippen smaakte zo hemels. Zo zacht en lekker. Mijn handen grepen naar zijn volle bos haar en ik trok er zachtjes aan. Ik wilde hem tegen mij aan voelen. Hem proeven’

‘Vanaf toen liep het helemaal uit de hand. Hij tilde me op het aanrecht en samen kwamen we verstrengeld in een oase van lust. Maar wij wilden meer. We wilden niet alleen maar kussen. We wilden elkaars lichamen beminnen. Elkaar proeven, ruiken, voelen. Hij trok mijn rokje omhoog, mijn slipje opzij en trok zijn eigen broek naar beneden. Even fluisterde hij en vroeg of dit echt was wat ik wilden. Ik zei niets. Geen woord. Het enige wat ik deed was mijn benen spreiden. Hem laten zien hoe graag ik hem wilde. Hij keek me aan en beantwoorden mijn langdurige verlangen.’

‘Het was buitengewoon. Die film? Daar heb ik nooit een seconde van gezien. En hem? Hem zie ik steeds vaker, maar stiekem. Het blijft ons geheimpje…’

