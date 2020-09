Erotisch verhaal: ‘Ging ik nou echt mijn tweede trio met Sandro beleven?’

Ze kwam voor Enrique, maar ging naar huis met Sandro. Dat avontuur met twee Spaanse mannen kon je eerder lezen op VIVA.nl. Maar wat blijkt nu? Het avontuur voor deze anonieme VIVA-lezeres is nog lang niet klaar.

‘Enrique, mijn Tindermatch waar ik in eerste instantie een (seks)date mee had, heb ik na die ene avond nooit meer gesproken. Vond ik niet erg. Zijn vriend Sandro bleek ik leuker te vinden… En gelukkig was het Sandro die mij uitnodigde voor een tweede afspraakje, jawel, op zijn eigen rooftop (já, hij had net als Enrique ook al een gigantische woning).

We waren niet alleen. Er was ook een andere (tevens knappe) vriend, die op zijn beurt ook een vrouw had uitgenodigd. Met z’n vieren namen we plaats in de jacuzzi. Ik droeg sexy lingerie – een pastel roze, doorschijnende string met een bijpassende bracelet-bh – en dompelde me onder in het warme water. De sfeer was goed. Heel goed. We dronken dure wijn en kletsten over onbelangrijke dingen zoals je doet op een date die eigenlijk maar voor een ding is bedoeld: geile seks en intense orgasmes.

De vrouw en de man begonnen te zoenen en ook Sandro en ik konden onze handen niet van elkaar afhouden. Maar, na een tijdje moest de andere vrouw weg (don’t ask me why). En dus bracht Sandro’s vriend haar naar huis, kwam terug naar het dakterras en vroeg al snel of hij erbij mocht in de jacuzzi.

Pling, lampje in mijn hoofd. Ik kende dit voorspel inmiddels en had een goed beeld van wat er ging gebeuren.

Ging ik nou echt mijn tweede trio met Sandro beleven?

Ja.

Ja.

Ja.

Ik zoende Sandro.

Duwde me van Sandro af, en schoof door het dampende water naar zijn vriend, die tegenover hem zat.

Ik zoende zijn vriend.

Eerst rustig.

Toen heviger.

Zou Sandro kijken?

Ik voelde aan zijn pik, die was hard.

Ik schoof door het water terug naar Sandro.

Met zijn vinger onder mijn kin trok hij zich naar me toe.

‘Braaf meisje’.

Ik zoende hem, streelde zijn pik. Ook die was hard.

Zou die vriend nu naar me kijken?

De vriend van Sandro kwam naast ons zitten. Nu zat ik tussen hen in.

Ik bleef Sandro zoenen, maar wilde zijn vriend ook aandacht geven.

Met mijn hand zocht ik zijn pik.

Ik zoende de een, trok de ander af.

Ik voelde hun handen.

Die van Sandro achter mijn hoofd, in mijn natte haren.

Die van zijn vriend tussen mijn benen, tussen mijn lippen.

Sandro trok me aan mijn haren richting zijn vriend. Ik zoende zijn vriend.

Zijn vriend pakte me bij mijn heupen en trok me op schoot.

Ik zoende hem heviger.

Hij trok aan mijn tepel.

Kreun.

Kreun.

Kreun.

Sandro kwam achter me zitten. Ik voelde zijn stijve pik tegen mijn billen.

Hij vingerde me, terwijl de ander aan mijn tepels trok en in mijn borsten kneep.

Ik werd nu van twee kanten gekust, op mijn mond en in mijn nek. Van twee kanten gevingerd.

Ingesloten tussen twee mannen en nog nooit voelde ik me zo veilig, begeerd en gewild.

Ik kreunde. Kreunde. En kreunde.

Ik vroeg of ik mocht komen. Sandro fluisterde in mijn oor zachtjes ‘je moet’.

Zijn vriend begon me nog heviger te vingeren.

Stopte niet.

Ik kreunde.

Kreunde.

En kwam.

Ik kwam zo lekker. Kneep met beide handen in beide jongens.

Onschuldige, geile meid dat ik ben. Oeps.