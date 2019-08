Erotisch verhaal uit Lissabon: ‘Hij kwam het water uit en de zon scheen fel op zijn natte, gebruinde lichaam’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: flirten in Lissabon.

‘Na wat vertraging met het vliegtuig kwamen we eindelijk aan in Lissabon. Een weekje weg met een vriendin had ik wel nodig nadat mijn relatie van vier jaar was beëindigd door overspel. Niet van mijn kant, hij was degene die zich niet kon beheersen. Afleiding en drank had ik daarom nodig en Lissabon leek mij hiervoor het perfecte toevluchtsoord.

Het hotel was wat aan de dure kant (impulsieve boeking, of course), maar daardoor was het wel prachtig. Kleinschalig, perfecte locatie en een zwembad op de bovenste verdieping. Zodra we de koffers hadden uitgepakt ging mijn vriendin een powernap doen. Maar ik was te excited en besloot om aan het zwembad te gaan liggen.

Zodra ik bij het zwembad op de rooftop aankwam, vielen mijn ogen op een jongen die lag te chillen in het water. Gespierd, donker haar en lichte ogen. Hij kwam het water uit en de zon scheen fel op zijn natte, gebruinde lichaam. We hadden oogcontact, maar ik keek gelijk naar de grond. Ik werd verlegen, voelde mijn wangen gloeien en draaide mij het liefste weer om, terug naar de hotelkamer. Dit was ik niet gewend. Die vier jaar relatie hebben mij wat vervreemd van mannelijk contact, laat staan flirten.

Ik moest mezelf niet zo aanstellen en ging op een bedje liggen, sloeg mijn boek open en was klaar om te ontspannen. Maar niet heus. Ik deed alsof ik aan het lezen was, maar in mijn hoofd was ik allemaal scenario’s aan het bedenken hoe ik hem ging verleiden en hoe goed hij wel niet in bed zou zijn. Ik grinnikte door mijn gedachten. Hij zag dit en liep op mij af. “Grappig boek?”, vroeg hij. “Jawel hoor, hoezo?” “Omdat je zo aan het lachen bent.” Ik durfde niet te reageren en ging verder met lezen. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Waarom ben ik hier zo slecht in? De knapste man van dit hele hotel knoopt een gesprek met mij aan en ik reageer gewoon niet.

Ik legde het boek neer en sprong het water in. Het was wat aan de koude kant, waardoor ik er ook snel uit wilde. Sexy probeerde ik het water uit te lopen en raapte de moed bij elkaar om hem deze keer wel echt aan te kijken. Hij keek terug, glimlachte en maakte een gebaar met zijn hand op zijn borst. Ik keek naar onder en zag hoe mijn linkerborst uit mijn topje hing. Verschrikt sprong ik terug het water in. Het liefst bleef ik voor altijd daar, ik schaamde me dood.

Hij kwam naar me toe lopen en maakte een grapje: “Dat uitkleden gaat snel bij jou, ik denk dat we dit beter in de hotelkamer kunnen doen”. Slechte grap, maar ik lachte. Hij hielp me het water uit en we keken elkaar aan. In mijn scenario zou nu de zoen kunnen komen, maar ineens hoorde ik een vrouwenstem hem roepen. Hij draaide zich om en liep naar haar toe. Ze zag er goed uit in bikini en haar bruine krullen vielen nonchalant over haar schouders. Pff. Wat zijn mannen toch klootzakken spookte er door mijn hoofd. Hij heeft gewoon een vriendin.

Boos liep ik terug naar de kamer en maakte mijn vriendin wakker. Ik vertelde haar het verhaal en uit frustratie bestelde ik een fles champagne bij de roomservice. Nu was ik al helemaal klaar met mannen. Ik ging het op het zuipen zetten en maakte me klaar voor een avondje stappen.

We begonnen met cocktails bij een leuke salsabar. Die cosmopolitan ging er goed in maar raad eens wie er toen kwam binnen wandelen? In de deuropening stond die guy van het zwembad, met aan zijn zijde zijn prachtige vriendin. Ik tikte mijn vriendin aan en zij vond dat ik het moest laten rusten.

Maar dat kon ik niet. Na de nodige drankjes vond ik het echt wel nodig om hem te confronteren. Ik wachtte tot hij naar de wc ging en ik volgde hem. Ik liep naar hem toe en hij dacht er met een grapje mee weg te komen: “Eerst het zwembad, nu de wc, jij houdt wel van spannende plekjes of niet?” Nou daar ging ik dus mooi niet op reageren en hij kreeg te horen wat hij wel niet dacht; mij proberen te versieren met zijn vriendin erbij. “Vriendin? Hij begon te lachen. Je bedoelt mijn zus?”

Weer voelde ik mijn wangen knalrood worden. Hoeveel blunders kun je maken op de eerste dag van je vakantie… Ik verontschuldigde me en liep weg, denkend dat hij me toch maar raar zou vinden. Maar in tegendeel, hij trok me terug en zei dat ik het ook met een kusje goed mocht maken. Hij pakte me bij mijn billen vast, trok me dicht tegen hem aan en voor ik het wist voelde ik zijn lippen op de mijne.’

