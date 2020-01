Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een uit de hand gelopen slaapfeestje.



‘Dacht je dat jij iets ongemakkelijks had meegemaakt? Dan ken je mijn verhaal nog niet…

Een vriend van mij, die ik al zeker zes jaar ken, zou bij mij blijven slapen in Utrecht. Gewoon, vriendschappelijk. Ooit hadden we eens een date gehad, maar ik merkte dat ik liever gewoon vrienden wilde zijn. Dat begreep hij. We bleven contact houden en zo nu en dan spraken we af. That’s it.

Hij woont in het zuiden en stuurde me laatst een berichtje over een technofeest in Utrecht. Leuk! Samen met een aantal vrienden dronken we eerst nog wat in mijn appartementje en vervolgens gingen we met z’n allen op pad. Met die vriend ging het ook helemaal top. Ik was blij dat er geen ongemakkelijke spanning tussen ons hing. Fijn dat hij begreep dat we gewoon vrienden konden zijn.

Maar toen kwam mijn tipsy kant naar boven. Mijn losse, dronken gevoel zorgde ervoor dat ik mij op de een of andere manier aantrokken voelde tot hem. Natuurlijk hapte hij meteen toe, en jup, daar stonden we te zoenen. Midden op de dansvloer, tussen alle dansende mensen terwijl de harde muziek in onze oren bonkte. We konden niet stoppen. We feestten en zoenden tot vroeg in de ochtend.

De alcohol verdween langzaam uit mijn systeem, wat ervoor zorgde dat ook de aantrekkingskracht naar mijn vriend verdween. Ik had geen zin meer en zei iedereen gedag. Slapen lukte niet. Ik voelde me schuldig tegenover hem. Ik had totaal verkeerde signalen gegeven, wat allemaal mijn eigen dikke, domme fout was.

Niet veel later kwam hij ook thuis. Hij zat nog helemaal in de flow van het feest, dat we niet van elkaar af konden blijven en tot in de ochtend zoenden. Hoe goed ik ook probeerde te doen alsof ik sliep, het werkte niet. Hij kroop dicht tegen me aan en zoende mijn nek, armen en rug.

Ik wilde dit helemaal niet, maar gek genoeg voelden deze aanrakingen erg fijn. Hoe kon dat nu? Wat moest ik doen? Voor zijn eigen bestwil wilde ik hem negeren, zeggen dat ik moe was en de volgende dag duidelijk maken dat ik echt gewoon vrienden wilde blijven… Óf toch mee gaan in deze seksuele spanning en wel zien waar het schip zou stranden?

Ik koos voor het laatste. Liet zijn lippen mijn nek aftasten en zijn handen mijn lichaam ontdekken. We zoenden. Lang en teder. Heel fijn, maar het duurde me te lang. Om actie te ondernemen kroop ik op hem, nam de leiding en ging met mijn hand richting zijn kruis. Ik wrong me in zijn broek en zocht naar zijn stijve.

Ik schrok toen ik voelde dat hij niet al te groot was. Misschien was ik gewoon nog dronken. Misschien heel selfish, maar op dat moment voelde ik alleen nog maar afkeer voor hem. De aantrekkingskracht verdween als sneeuw voor de zon en ik duwde me van hem af. Ik brabbelde dat ik te moe was.

Ik keerde mijn rug naar hem toe en met een groots schuldgevoel viel ik in slaap. De volgende dag toen hij wakker werd zei ik dat ik niet lekker was en dat hij maar beter naar huis kon gaan. Ik heb ‘m nooit meer gesproken. Nooit meer gezien. En ik denk dat dat na deze avond ook maar beter is…’

