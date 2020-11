Erotisch verhaal: ‘Het was misschien ruw en ordinair, maar meer dan dit wilde ik niet’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een openlucht avontuur aan de Utrechtse grachten.

‘Dit avontuur beleefde ik ooit, in een ver verleden. Toen we nog bier dronken op het terras, dansten in een kroeg vol zwetende mensen en ik mijn hakken verloor in de Utrechtse grachten.

Het was hartje zomer en vrijdagnamiddag. Samen met een vriendin dronk ik speciaalbier op het terras in Utrecht. Mijn wangen hadden een rode blos, of het nu door de middagzon of door het bier kwam weet ik niet.

Iets verderop zaten twee onwijs knappe mannen. Aan hun outfits te zien (pantalon en blouse) waren ze rechtstreeks vanuit hun kantoor aan de vrijdagmiddagborrel begonnen. Ze keken geïnteresseerd onze kant op. Mijn vriendin en ik waren nogal met onszelf bezig dus echt aandacht hadden we niet.

Of ja… dat veranderde naarmate het alcoholpercentage in ons bloed omhoog schoot. Natuurlijk hadden ze ons gegiechel in de gaten en ja hoor. De knappe guy met het krullend, bruin haar stond op en liep op ons af.

“Oh my god, ik ken hem!”

Hoe dichterbij hij kwam hoe groter de ogen van mijn vriendin werden. Ze greep me bij de arm: “Omg! Ik ken hem”. Ik keek haar vragend aan. “We hebben een match op Tinder. We zouden gaan daten maar toen heb ik hem geghost.” Net wanneer ik lacherig wilde reageren, stond hij bij ons aan het tafeltje. Hij was nóg langer en nog knapper van dichtbij. Gelukkig herkende hij haar niet meer en was mijn vriendin inmiddels bijgekomen van de schrik. Nou, als jij hem niet wil, dan wil ik hem wel, dacht ik. De mannen kwamen bij ons zitten en dit werd al snel gezellig ouwenhoeren en nóg meer bier. En wat wil je op een vrijdagavond na heel veel bier? Juist. Een kroeg in met veel te harde muziek en zwetende, dansende mensen. De man die ik leuk vond en ik hadden alleen maar aandacht voor elkaar. We dansten sensueel en raakten elkaar de hele tijd aan. Ik wilde meer van hem en sleurde hem mee naar buiten.

Via een trapje naar beneden kwamen we uit bij een gracht. We belandden op het terras van een gesloten restaurant. Het was er donker. Spannend. We zoenden wild en uitbundig – daar had ik al de hele avond zin in.

Zijn warme handen voelde fijn op mijn koude dijen en ik verlangde naar seks. Seks met hem. En ik was nieuwsgierig naar zijn pik.

Toen ik mijn ogen opende keek ik uit over de donkere Utrechtse grachten en voelde ik me gewild en onwijs dronken tegelijk.

We verplaatsten ons naar een houten tafel op het terras. Daar lag ik. Met mijn benen wijd op een tafeltje waar de volgende dag gasten hun lunch zouden eten. Niet dat ik daar op dat moment bij stil stond. Integendeel. Ik trok hem over me heen, hees mijn jurkje omhoog en schopte mijn hakken uit.

Yes, langzaam en voorzichtig gleed hij in mij.

Hij zag er zo sexy uit hoe hij me hier neukte; in de buitenlucht met zijn pantalon op zijn knieën en zijn blouse halfopen. En deze locatie maakte het avontuur nóg spannender. Het was misschien ruw en ordinair, maar meer dan dit wilde ik niet.

Zou ik hier spijt van krijgen?

Echt niet.

Alleen zou ik een volgende keer beter opletten en niet mijn hakken in de gracht gooien…

Gelukkig droeg deze knappe, sterke man mij na een heerlijk en wild seksavontuur naar zijn huis.

