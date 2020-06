Erotisch verhaal: ‘Laat er geen twijfel over bestaan hoe geil ik ben’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: 24 wilde kaarsjes uitblazen.

Erotisch verhaal

‘Het was mijn vierentwintigste verjaardag en ik had net de kaarsjes op de taart uitgeblazen. Mijn vrienden zongen luidkeels ‘er is er een jarig’, of nou ja, ze deden een poging. Na al die sterke drank klonk het niet echt synchroon, laat staan zuiver. Ik brabbelde iets terug dat moest lijken op een speech en hief mijn glas bubbels in de lucht. ‘Gefeliciteerd ik!’ riep ik melig. Daarna liep ik wankelend naar mijn dakterras want het was tijd voor mijn laatste sigaret: morgen stop ik.

Zo stond ik daar, flink tipsy, een beetje te staren naar Leo. Leo en ik hebben van de winter een aantal dates gehad, maar uiteindelijk liep het uit voor niets. Toch zal ik voor altijd een zwak voor hem houden, ook al hebben we op dit moment nauwelijks contact. En toch is ‘ie op mijn verjaardag. Makes sense, we zitten in dezelfde vriendengroep. Burb!

Ik betrapte mezelf op het staren. Hoe kan hij er iedere keer zo lekker uit zien? Helemaal nonchie in die lichte jeans en geruite blouse. Ik weet nog dat ik me stond te bedenken of ik een nieuwe poging zou wagen. Voordat ik het wist (nou ja, voordat ik helder kon nadenken) stapte ik op hem af. Hij zag me, kuste mijn wang en sprak de vernietigende woorden: ‘Ik ga er vandoor’. Hij moest de volgende dag vroeg op. Dus stond ik daar, teleurgesteld, want ik had wel zin in een flirt. Gelukkig was ik dusdanig aangeschoten waardoor ik na een minuten alweer vergeten ben wáárom ik ook alweer baalde.

Ik loop naar de keuken en pak een nieuwe fles prosecco. Terwijl ik starend voor de koelkast sta, komt een vriend van Leo naast me staan. Ik bekijk hem aandachtig en bedenk me dat hij er verdomd lekker uit ziet. Zijn bruine, halflange haren hangen warrig langs zijn gezicht. Waarom is dit mij nooit eerder opgevallen? Zou mijn flirtpoging bij hem wel lukken? Moeite hoef ik niet te doen want na een kort en oppervlakkig gesprek draait zijn tong driftig rondjes om de mijne en wrijft hij met zijn grote handen om mijn taille.

Iedereen kan de keuken in lopen, dus voor wat privacy neem ik hem mee naar de eerste de beste kamer. De slaapkamer. Van mijn huisgenoot. Niet eens mijn eigen kamer, haha. Niet dat ik daarbij stilsta, ik laat me totaal overrompelen door het geile gezoen van deze vriend-van-Leo. Ik ben toch allang vergeten dat Leo er vandoor is gegaan, deze andere man, die ik ook niet heel goed ken, maakt alles goed.

‘Heb ik ooit zo snel met iemand in bed gelegen?’

Hij duwt me op het bed en klimt op me. Heb ik ooit zo snel met iemand in bed gelegen, spookt het door mijn hoofd? Zijn sterke lichaam leut bovenop het mijne. Zijn harde bobbel duwt door zijn jeans tegen me aan. Ik voel zijn natte lippen op mijn mond en zijn vingers zoeken gulzig een weg onder mijn jurkje. Ik spreid mijn benen en heet hem welkom tussen mijn benen. Ik doe mijn benen zo wijd mogelijk, laat er geen twijfel over bestaan hoe geil ik ben. Een zachte kreun ontsnapt uit mijn mond en ik grijp met mijn handen naar zijn knappe gezicht.

Ik wil verdergaan met zoenen, maar krijg opeens een kraakhelder moment. Het lijkt wel alsof alle prosecco in een klap uit mijn lichaam wordt gespoeld. ‘Jij bent de vriend van Leo en ik ben een vriendin van Leo. En we zitten in dezelfde vriendengroep, dus dit kan niet’, zeg ik.

Ik duw hem van me af. Hij zit op het bed, staart me aan maar zegt niets. Zijn mond staat open, maar er komt niets uit. Zijn haren zitten nog warrig zijn zonet en zijn lippen zijn nog nat van mijn gezoen.

Ik fatsoeneer mijn jurkje en loop zonder nog iets te zeggen de slaapkamer uit. Ik ga naar het dakterras, waar al mijn vrienden vrolijk aan het feesten zijn en niemand door heeft dat ik zonet weg was. Ik steek een peuk op en maak mezelf wijs dat dit écht de laatste is.’

