Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een verjaardagsfeestje met nul bekenden.

De birthday party van de gay best friend

‘Ik smeerde snel wat lippenstift op mijn lippen en liep de deur uit. Natuurlijk was ik weer eens veel te laat. Het zal ook eens keer niet. Gehaast fietste ik van Amsterdam-Zuid naar West en kwam – met het zweet op iedere plek waar je het liever niet hebt zitten – aan op het feestje.

Mijn gay best friend was jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden. Bij binnenkomst overhandig ik hem zo snel mogelijk het cadeau, om vervolgens zo snel mogelijk naar de fles prosecco in de koeler op tafel te grijpen. Ik kende letterlijk niemand op dit feest. Ja oké, het is mijn gay best friend, maar veel gezamenlijke vrienden hebben we niet of ze zijn er nu niet. Dus wat doe ik dan? Well, deze avond liep ik naar het midden waar ik enthousiast mijn naam riep en op deze manier iedereen in een keer welkom heette. Zo. Die indruk had ik gemaakt, nu kon ik aan de drank.

Een paar uur later was iedereen goed op dreef, dronken en in een dolle bui. Ik was in een geile bui en stond te praten met een leuke gozer. Deze gozer valt op mannen, zo vertelde hij me, net als bijna iedere man hier op het feest. En heeft hij nota bene een vriend waarmee hij samenwoont. Balen voor mij. Toch hadden we het onwijs naar onze zin en praatten we open en bloot over ons seksleven alsof we elkaar al jaren kennen. Schunnig, smerig, het ging al snel van vulgaire grappen naar geplaag over en weer. En daar zaten ook nog van die subtiele aanrakingen bij. Snap je dat dit niet echt hielp in mijn (geile) gemoedstoestand?

Ik werd nog geiler, waar ik dus helemaal niets mee kon. Of wel…?

Om even op adem te komen liep ik naar de keuken voor een glas water. Grapje natuurlijk, in plaats van water schonk ik mijn wijnglas opnieuw vol met wijn en ik nam een grote slok. Pfff. Dit was me wat. Ik schrok toen ik opkeek en hij naast me stond. Zonder iets te zeggen pakte hij mijn gezicht vast en zoende hij mijn lippen. Mijn lichaam reageerde meteen en alle lust die ik zo net nog stevig probeerde te onderdrukken, borrelde in alle vrijheid naar boven.

Een paar mensen zagen ons innig zoenen, en waren – denk ik – net zo verbaasd als ik. Ik keek hem vragend aan en hij fluisterde dat hij het wel spannend vond om eens wat anders te proberen. Ik stemde in. Er hing immers een onwijze spanning tussen ons, ondanks het feit dat hij op mannen valt (en thuis een vriend heeft zitten).

Hij bood aan om mee naar het huis van hem en zijn vriend te gaan.

Eh wat?

En toen maakte hij een opmerking over iets met een trio, en of ik daar voor openstond.

Ik was geil, en in een wilde bui.

Dus ja, ik stond open voor een trio.

En dus gingen naar zijn huis.

Zijn vriend kwam ook terug van een feestje en we hadden onze jassen nog niet eens uit en de twee mannen begonnen elkaar te zoenen.

Ik vond dit zo onwijs opwindend, twee mannen die met elkaar bezig zijn.

Ik kon mijn ogen er niet van af houden.

Ik ging zitten en genoot van het aanzicht, maar niet voor lang.

De twee mannen trokken mij erbij en genoten nogal van mijn lichaam.

Ze raakten me overal aan.

Trokken af en toe elkaars handen weg. Of namen hun handen juist mee naar klamme plekjes op mijn lichaam.

Ik trilde van het genot en de zenuwen tegelijk.

Vergeleken met andere mannen gingen deze twee veel subtieler te werk.

Zw waren nieuwsgierig, lustig en geil.

Ik was hun snoepje en met hun lippen, tongen en vingers verwenden ze mij de hele nacht door.

Geloof mij: deze ervaring was ge-wel-dig. Wat ben ik blij dat mijn geilheid deze avond tóch nog werd beantwoord. En niet zo’n beetje ook!’

