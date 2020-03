Erotisch verhaal: ‘Wat moet je anders doen in een leeg vliegtuig..?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week speelt gek genoeg corona een rol: wat moet je anders doen in een leeg vliegtuig..?

‘Ik pakte mijn vriend bij zijn hand en tuurde enthousiast om mij heen. We waren een van de weinigen in de rij die gingen boarden – opvallend voor een korte, binnenlandse vlucht. Drie keer raden wat de aanleiding hiervan was. Enfin. Wij trokken ons niet veel van de virusgekte aan en stapten als een verliefd stelletje het vliegtuig in.

We ploften neer en prezen ons gelukkig omdat er tenminste één voordeel is aan deze huidige epidemie: een hele rij stoelen voor ons alleen. Geen vreemde passagier naast je, die te dicht op je komt zitten en zijn ellenboog op precies hetzelfde plekje als de jouwe wil leunen. Of een krijsende baby die heel toevallig nét pal achter jou zit, en de hele vlucht niet te stil te krijgen is en zelfs door je hardste techno beats te horen is. Hier hadden we allemaal geen last van. Wij blij.

‘Het is dus waar dat je in de lucht sneller dronken wordt…’

Nog een ander voordeel aan een hele rij stoelen voor je vriend en jij alleen: stiekem vozen. Waren we niet van plan, maar heb jij al eens in een zowat leeg vliegtuig gezeten? We bestelden rode wijn om ons romantisch, jubileum weekendje in te luiden. Klef zaten we te zoenen en bespraken we onze plannen voor ons weekendje weg. We werden zelfs een beetje aanschoten (al na twee glazen!?) – het is dus waar dat je in de lucht sneller dronken wordt…

Mijn vriend had z’n hand tussen mijn benen liggen en keek me aan met een blik waarvan ik precies wist hoe laat het was. Ik fluisterde dat ik dit niet durfde. Hallo!? Wat dacht hij wel niet, niet hier in het vliegtuig. ‘We zijn toch alleen. Waar zie jij hier andere mensen? Daar drie rijen verderop ja. Die merken dat echt niet’, opperde mijn vriend.

Hij had gelijk. En daarbij was het ook nog eens laat op de avond, de meeste passagiers hadden hun ogen dicht. Een ondeugend lachje verscheen op mijn gezicht en zachtjes zoenden we verder. Ik voelde hoe onze tongen mekaar zochten. Aftastend, rustig en als vanzelf liep dit over naar heviger en heviger. Inmiddels had ik mijn benen gespreid en gaf ik mijn vriend de subtiele toegang om verder te gaan.

‘Ik spande al mijn spieren aan en een grote schok schoot door mijn lichaam’

Zijn hand in mijn broek, spelend op mijn intieme plekje. Natuurlijk wist hij precies hoe hij het moest doen – dat heb ik hem gedurende onze relatie keurig aangeleerd. Ik werd behoorlijk opgewonden en mijn ademhaling werd steeds intenser. Ik merkte hoe opgewonden ook mijn vriend hiervan werd, want ook zijn ademhalingversnelde

Ik was bíjna op mijn hoogtepunt. Bijna op het moment dat ik alle extase kon vrijlaten. Mijn vriend hoefde nog maar heel even door te gaan. Heel even. Ik spande al mijn spieren aan en een grote schok schoot door mijn lichaam. Ik opende mijn ogen en probeerde weer rustig op adem te komen.

Ik glimlachte naar mijn vriend en kuste hem. Rode wijn en een orgasme – ín de lucht; een ultieme combinatie kan ik je vertellen. Als dat geen goed begin was van ons weekendje weg.’

