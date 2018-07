Erotisch verhaal: ‘Ik voelde zijn erectie tegen mijn billen drukken’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks in de salsaclub.

‘Eindelijk was het zover. De vakantie naar Barcelona – waar mijn vriendinnen en ik al weken naar uitkeken – was aangebroken. Met koffers vol jurkjes en bikini’s stapten we het prachtig historische hotelletje binnen. Ons verblijf was adembenemend prachtig. Nog niet gesproken over de geweldige stad, de heerlijke temperatuur en natuurlijk de knappe, Spaanse mannen.’

‘We friste ons op en in onze mooiste jurkjes vertrokken we naar de stad. Er zou die avond ergens een salsafeestje zijn. Mijn vriendinnen en ik doen in Nederland allemaal aan salsadansen, iedere donderdagavond. Dus vanzelfsprekend dat we in deze stad eens goed gingen laten zien wat we al die tijd geleerd hadden.’

‘De portier liet ons binnen en we kwamen terecht in een donkere club. Harde muziek klonk door de speakers en rode lichten op de dansvloer creëerden een seksuele sfeer. Overal waren Spanjaarden aan het dansen en het duurde niet lang voordat ook wij onze heupen niet in bedwang konden houden. Met sangria in onze hand dansten we soepel op het bekende La Vida Es Un Carnaval.’

‘Met mijn ogen dicht was ik helemaal in mijn element. Totdat er iemand op mijn rug tikte. Ik draaide me om en stond oog in oog met een geweldig knappe Spanjaard. Hij was – schat ik – midden twintig, had een gebruinde huid en een klein baardje. Zijn donkere ogen keken me diep aan en hij vroeg mij ten dans. Hell yeah. Zeker weten dat ik met deze man wilde dansen. Ik knikte ja en met een vloeiende beweging begon hij te bewegen op de muziek.’

‘We dansten en genoten. We keken elkaar uitdagend aan en al snel was er een extreme aantrekkingskracht. We gingen steeds dichter naar elkaar toe en onze bezwete lichamen raakten elkaar aan. Bij iedere aanraking voelde ik een rilling door mijn lijf. Damn, wat was hij aantrekkelijk. Sierlijk bewoog ik met mijn heupen. Hij ging achter me staan en met mijn billen voelde ik zijn erectie tegen mij aandrukken.’

‘Ik draaide me om en we stonden oog in oog met elkaar. Er was geen enkele ruimte meer tussen ons en ik rook zijn heerlijke parfum. Ik zoende hem en gelukkig beantwoordde hij mijn lust. We dansten en zoenden. Het voelde of de hele dansvloer van ons alleen was. We kregen geen genoeg van elkaar en al snel vloeide onze passionele kus over op een hevige zoensessie. Zijn tong doordrong mijn mond en ik wilde alleen nog maar hem proeven en voelen.’

‘Opeens stapte hij van me af, stak een hand naar me uit en knikte dat ik hem moest volgen. Ik wierp een blik naar mijn vriendinnen om te laten weten dat ik ‘even’ weg was. Ik volgde de Spanjaard en hij nam me mee naar een of andere vipruimte achter in de club. Er was helemaal niemand, alleen hij en ik. We begonnen weer te zoenen en al snel scheurden we de kleren van elkaars lijf. Naakt en ontzettend opgewonden gaven we elkaar vurige, geile seks. De zweetdruppels dropen langs mijn rug en in de verte hoorde we de salsamuziek. We neukten we op de beat van de muziek: hard en sensationeel. Deze Spanjaard was net zo soepel tussen de lakens als op de dansvloer. Zijn heupen duwden krachtig tegen me aan en met zijn dikke erectie in mij en zijn vingers op mij, spatte ik uit elkaar. Wat een heerlijke, eerste avond was dat. Ik hou nu nog meer van Barcelona (en alles wat daarbij hoort…).’

