Erotisch verhaal: ‘Ik voelde mijn tepels stijf worden en masseerde ze met mijn klamme handen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks in de auto.

‘Het was een hete zomerse nacht. Mijn vriend en ik hadden de hele dag heerlijk op het strand geluierd. ’s Avonds hakten de wijntjes bij de strandtent er flink in. Bij mij dan, want hij moest rijden.’

‘We stapten in onze auto en maakten ons klaar voor een lange rit naar huis. De hitte was niet bepaald afgekoeld dus we openden het dak van onze Cabriolet. Mijn vriend startte de wagen en ik koos een heerlijk jazznummer van onze favoriet, Charles Mingus. Terwijl de muziek uit de speakers klonk, genoot ik intens van de wind die door mijn haren vloog.’

‘Met een soepele beweging gooide ik mijn stoel naar achter en dacht terug aan deze fijne dag. Denkend aan mijn vriend en ik. Samen. Ik zag zijn prachtige lichaam voor me. Hij zag er vandaag op het strand weer zo onweerstaanbaar uit. Na al die jaren word ik nog steeds warm van hem.’

‘Door deze gedachte voelde ik mijn tepels stijf worden. Ik wierp een blik naar mijn vriend; hij reed geconcentreerd en lette aandachtig op de weg. Zijn knappe, gebruinde gezicht zag er zó aantrekkelijk uit. Ik had zin in mijn man. Mijn hand gleed in mijn zomerse bloesje en ik vond mijn borsten. Met mijn klamme handen masseerde ik mijn stijve tepels. Mijn vriend keek me verbaasd aan. Hij vroeg waar ik mee bezig was, maar ik antwoordde niet. Ik ging door. Een seksuele energie hing in lucht. Ik merkte hoe sexy hij dit vond. Mijn hand gleed van mijn borsten naar mijn dijbeen en ik kon een kreun niet onderdrukken. Ik was nat. Nat van mijn eigen aanrakingen terwijl mijn vriend vol geilheid naast me zat. Langzaam gleed ik onder mijn rokje en vonden mijn vingers mijn slipje.’

‘Mijn vriend hield het niet meer. Bij de eerste afslag scheurde hij van de baan en bij een willekeurig, afgelegen straat, stopte hij de auto. Het was middernacht, dus wie zou ons hier vinden? Mijn vriend leunde naar mij en likte precies het juiste plekje in mijn nek. Rillingen gierden door mijn hele lijf. We zoenden als wilde beesten en maakten geluiden die gelukkig niemand kon horen. Ik voelde hem harder worden en klom gretig op zijn schoot. Verre van comfortabel, seks in de auto, maar ik wilde hem. We stootten er op los. Het zweet droop langs mijn hele lichaam en op de heerlijke jazzbeats vervulden we elkaars verlangen.’

‘Tot er opeens felle lampen op ons schenen. Ik duwde me snel van mijn vriend af. Hij keek verschrikt uit het raam en zag een agent onze kant op lopen. Snel fatsoeneerde ik mijzelf tot hoeverre het kon. ‘Mag ik vragen waarom jullie hier midden op de weg stilstaan? Het is namelijk verboden terrein,’ zei de politieagent. Stotterend loog mijn vriend dat we verdwaald waren en de weg moesten googelen. De agent keek vragend bij ons in de auto naar binnen. Na het zien van mijn halfnaakte lichaam, besloot hij ons met rust te laten. ‘Ik zal hier geen melding van maken maar dit is niet de juiste locatie om te doen waar jullie mee bezig zijn,’ zei hij. We knikten beiden instemmend en gelukkig liep de agent terug naar zijn auto.’

‘Wanneer hij uit het zicht was keken mijn vriend en ik elkaar verschrokken aan. Al snel schoten we beiden hard in de lach. Dit kon ook alleen óns overkomen. Mijn vriend startte de auto en reed rustig naar huis. Genietend van deze fijne dag én nacht sloot ik uitgeput mijn ogen.’

