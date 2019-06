Erotisch verhaal: ‘Voorzichtig speelden zijn vingers met mijn stijve tepels’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een gulzig avontuur dat anders afloopt dan verwacht…

‘Samen met een vriendin ging ik die zaterdagavond uiteten. Wijntje erbij en gezellig bijkletsen. Het zou een rustig avondje worden, maar dit liep een tikkeltje uit de hand.

Na het diner besloten we om in de stad nog één afzakkertje te doen. Ha, we weten allemaal hoe dat kan aflopen. We zaten aan de bar toen mijn vriendin opeens een WhatsApp-berichtje kreeg van een oude scharrel die samen met wat vrienden in de stad was. Hij vroeg waar ze uithing en of ze zin had om te meeten. Mijn vriendin zag dit natuurlijk wel zitten en vroeg mij om asjeblieft één drankje met de mannen te doen, daarna zouden we gewoon lekker naar huis gaan.

Toen de mannen kwamen aanlopen bedacht ik me dat het wel twee of drie drankjes zouden kunnen worden. Ondanks dat hij totaal niet mijn type was, beviel een vriend van ‘de scharrel’ mij wel. Hij pronkte veel te overdreven met zijn Gucci riem, maar goed, zijn knappe, vrolijke uitstraling won het van de twijfel (en van de principes). Ik werd meegetrokken in zijn optimistische vibe en samen hadden wij het al snel naar onze zin.

De mannen stonden op de gastenlijst van een of andere chique club en hadden geregeld dat wij ook gratis naar binnen mochten. ‘Oké, heel even dan,’ hoor ik mezelf nog zeggen. Wachtend in de rij voor de club begon die ene vrolijke guy een jointje te draaien. Ik liet hem merken dat ik daar ook wel zin in had en samen liepen we de lange rij uit.

Om de hoek rookten we samen een jointje. En ja, je raadt het misschien al; niet veel later stonden we te zoenen. Het ging er gulzig aan toen. Zijn handen gleden naar beneden en hij trok mijn kont dicht tegen zich aan. Ik voelde hoe opgewonden ik werd en hapte naar adem. We konden moeilijk hier in dit steegje blijven, dus gaf ik aan dat we nu echt terug moesten naar onze vrienden.

Eenmaal binnen werden er in no time tientallen shotjes besteld en stond er een fles champagne op tafel. Er hing een gezellige sfeer en de vrolijke guy en ik waren niet van elkaar af te slaan. Op de banken aan de zijkanten van de club lagen we uitgebreid te zoenen. Af en toe gaf hij een luide klets op mijn billen, denkend dat wij de enige in deze ruimte waren. Dat ik op tijd naar huis wilde was ik dankzij zijn aanwezigheid allang vergeten.

Tot opeens de lichten aangingen. Het was vier uur en de club ging sluiten. Oh… Buiten begon het inmiddels langzaam licht te worden en de vogels kondigen nog net niet de nieuwe dag aan. Bij de fietsen namen mijn vriendin en ik afscheid van de mannen. Maar daar waren zij het niet mee eens. Ze sprongen achterop en smeekte om nog een stukkie rond te rijden. ‘Nog een heel klein stukje dan,’ zei ik, stiekem gevleid dat hij nog geen afscheid wilde nemen.

Mijn vriendin moest de andere kant op dus het was enkel de vrolijke guy en ik. Ik fietsend over de grachten, met hem achterop. Zijn handen vonden zich rond mijn middel en gleden onder mijn topje. Ze voelden koud aan op mijn blote huid. Dat ik geen beha droeg kwam goed van pas. Voorzichtig gleed hij door naar boven en speelden zijn vingers met mijn stijve tepels.

Ik werd geil, maar een gevoel van twijfel schoot door mijn lijf. Had ik wel zin in een onenightstand? Ik was moe en werd down van het idee dat het al ochtend was. Toen hij vroeg om even te stoppen omdat hij moest plassen schoot mijn meest evil idea ever door mij heen. Ik wachtte af en keek hem na hoe hij dronken naar de struiken waggelde.

Ik weet niet of het door de alcohol kwam of dat ik gewoon in een bitchmode was maar toen hij stond te plassen ben ik zo snel als ik kon weggefietst. Ik hoorde hem nog naschreeuwen. Onbegrip in zijn stem. Maar de alcohol had mij egoïstisch gemaakt en zonder om te kijken fietste ik door naar huis. Ik heb hem nooit meer gezien of gesproken. Maar goed ook, want deze man zal, wanneer hij me ooit tegenkomt, vast niet meer zo vrolijk zijn…’

